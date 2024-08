Un noto propagandista del Cremlino in "condizione estremamente grave"

Jewgeni Poddubnyj è uno dei volti più noti della propaganda russa. In qualità di corrispondente, ha già visitato Georgia, Siria e Ucraina. Un giorno dopo l'inizio dell'offensiva ucraina nella regione di Kursk, le voci sulla sua morte hanno causato confusione. La televisione di stato lo nega.

Il famoso propagandista russo Jewgeni Poddubnyj è rimasto ferito nella regione di Kursk vicino al confine ucraino. La società televisiva di stato VGTRK, per cui lavora Poddubnyj, ha dichiarato su Telegram che il corrispondente è stato ferito in un attacco di un drone ucraino e portato in ospedale. Il canale televisivo "Zvezda", vicino al Ministero della Difesa russo, ha scritto su Telegram che Poddubnyj è vivo ma "in condizioni molto gravi".

In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la morte di Poddubnyj. Un deputato della Duma di Stato russa, Mikhail Delyagin, aveva anche riferito la morte di Poddubnyj su Telegram, ma poi aveva notato che non si trattava di informazioni ufficiali.

Jewgeni Poddubnyj è uno dei più famosi "guerre reporters" russi. Viaggia come corrispondente nella zona di guerra in Ucraina. Poddubnyj ha anche riferito in passato sulla Guerra del Caucaso e sulla Guerra siriana. Nel 2013, ha intervistato il leader siriano Bashar al-Assad per la televisione di stato russa. Il suo canale Telegram ha circa 734.000 follower.

In Russia, Poddubnyj ha ricevuto numerosi premi di stato. Nel 2014, è stato insignito dell'Ordine del Coraggio dal leader del Cremlino Vladimir Putin. Nel 2018 e nel 2024, è stato membro della squadra elettorale di Putin per le elezioni presidenziali.

Martedì, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk, causando panico tra la popolazione civile e costringendo Mosca a inviare truppe aggiuntive. Secondo le autorità russe, sono state evacuate le villaggi vicino al confine mentre i soldati ucraini avanzavano in veicoli corazzati. Secondo i media, i combattimenti nella regione continuano. L'Ucraina non ha ancora commentato l'offensiva.

Dopo l'offensiva ucraina a Kursk, le voci sulla morte di Poddubnyj hanno causato confusione. Nonostante queste voci, Poddubnyj è stato coinvolto in un attacco all'Ucraina vicino alla regione di Kursk.

Leggi anche: