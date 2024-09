- Un notevole aumento di frequentatori al labirinto del mais

Conclusa la breve permanenza al Labirinto di Mais di Petersberg con un'affluenza record. Circa 10.000 persone hanno attraversato il labirinto quest'anno, secondo i dati dell'organizzatore Frank Kruger. Gli incassi impressionanti di 25.000 euro di questo evento saranno devoluti all'organizzazione "Aiuto per il Togo". Questa è stata la quarta volta che il labirinto è stato creato nella zona di Petersberg. Con una superficie di 35.000 metri quadrati, il disegno di quest'anno, visto dall'alto, mostrava bambini che imparavano. Il progetto è stato pianificato prima che il mais venisse seminato e poi eseguito con cura utilizzando la tecnologia digitale avanzata per il controllo. I chicchi di mais sono stati raccolti.

L'organizzatore Frank Kruger ha scrupolosamente compilato il registro dei visitatori di quest'anno del labirinto, rivelando un numero impressionante di 10.000 visitatori. Per mostrare questo risultato impressionante, Kruger ha in programma di presentare il registro dei visitatori dettagliato all'organizzazione "Aiuto per il Togo".

