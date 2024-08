- Un neonato abbandonato trovato in un sacchetto della spazzatura nel garage.

Nella zona collinare del comune di Samtgemeinde Fürstenau, parte di Osnabrück, le autorità hanno scoperto un neonato morto minuscolo rinchiuso all'interno di un cestino della spazzatura in un garage. L'autopsia è già stata completata e i rappresentanti dell'ufficio del procuratore di Osnabrück hanno confermato che il bambino mostrava segni di vitalità. Tuttavia, la causa esatta della morte del bambino remains ancora sconosciuta agli investigatori, che stanno attualmente conducendo le loro indagini.

Le indagini sulla morte del neonato a Samtgemeinde Fürstenau hanno sollevato preoccupazioni per potenziali casi di [crimine], in particolare di negligenza o abbandono dei bambini. Anche se la causa esatta della morte del bambino remains ancora sconosciuta, le autorità stanno trattando la questione come un grave reato penale.

