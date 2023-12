Un Nadal spietato batte Thiem e vince il 12° Open di Francia da record

Quando Nadal ha battuto uno stanco Dominic Thiem per 6-3 5-7 6-1 6-1 sul campo che gli appartiene da quando era adolescente, lo spagnolo è diventato il primo giocatore a vincere lo stesso Grande Slam per 12 volte. Ha superato di un punto il bottino di Margaret Court agli Australian Open, che aveva eguagliato un anno fa battendo lo stesso Thiem a Parigi.

Il termine "Re della terra battuta" non rende più giustizia all'ormai 18 volte campione del Grande Slam.

La sua squadra di calcio preferita, il Real Madrid, opta per "Galacticos" per descrivere i giocatori che acquista spesso e che sembrano fuori dal mondo.

Il 33enne proviene da un altro pianeta tennistico, la terra battuta.

Durante i quindici giorni, un autentico Nadal ha dichiarato di avere la sensazione che un giorno arriverà qualcuno che supererà il suo bottino di trofei qui.

Sembra inconcepibile. È una maestria ineguagliata da qualsiasi tennista su qualsiasi superficie e in qualsiasi epoca.

"Vincere un Grande Slam non è facile. Vincere 12 titoli francesi è incredibile", ha twittato Rod Laver, che ha consegnato a Nadal la Coupe des Mousquetaires. Laver ha raggiunto due volte il Grande Slam nell'anno solare.

Nadal è salito a 93-2 agli Open di Francia e non ha mai perso una finale. Non ha mai perso una finale, né è mai stato sconfitto in cinque set.

Thiem e gli altri giocatori devono essersi sentiti incoraggiati quando Nadal, reduce da un altro infortunio al ginocchio, ha iniziato il torneo su terra battuta in modo negativo per i suoi standard.

Ha ammesso di essersi fatto un serio esame di coscienza all'Open di Barcellona in aprile dopo essere stato, atipicamente, negativo in campo durante la vittoria del primo turno.

"Dopo il primo turno a Barcellona, sono stato in grado di rimanere da solo per un paio d'ore in una stanza e di riflettere su quello che sta succedendo, su quello che devo fare", ha detto. "E (c'erano) un paio di questioni che dovevo decidere, no? Una possibilità era quella di fermarmi per un po' e recuperare il mio corpo.

"E l'altra era cambiare drasticamente il mio atteggiamento e la mia mentalità per giocare le prossime due settimane".

Ha scelto quest'ultima opzione e ha battuto Novak Djokovic nella finale di Roma il mese scorso, ottenendo una notevole spinta. Il Roland Garros è stato il grande punto esclamativo.

A meno due da Federer

Per la prima volta, Nadal si è portato a meno di due grandi slam da Roger Federer, che ha superato agevolmente nella semifinale di venerdì.

Se il 37enne svizzero non dovesse vincere un altro major, Nadal potrebbe arrivare a 20 semplicemente accumulando altre vittorie al Roland Garros. Come ha già detto in passato, però, non è ossessionato dall'idea di eguagliare Federer.

"Non sono molto preoccupato di queste cose, no?". Ha detto Nadal.

"Non si può essere sempre frustrati perché il vicino ha una casa più grande della tua, una TV più grande o un giardino migliore. Non è questo il modo in cui vedo la vita".

Per la terza stagione consecutiva, lo sfortunato Thiem ha perso contro Nadal agli Open di Francia dopo averlo sconfitto nel riscaldamento.

Conosce quindi in prima persona la differenza tra cercare di superare Nadal in tre set rispetto a cinque.

Il fatto che Thiem sia stato in grado di rendere la partita competitiva è un suo merito: tre dei quattro set sono stati combattuti, a prescindere dal punteggio finale dei due set.

Thiem ha concluso il torneo giocando quattro giorni consecutivi grazie alla pioggia, con un enorme svantaggio per la parte bassa del tabellone.

Chissà cosa sarebbe successo se avesse avuto il solito giorno di riposo tra la semifinale e la finale.

L'allenatore di Thiem, Nicolas Massu, ha chiesto agli organizzatori di spostare la finale a lunedì per livellare il campo di gioco, ma gli è stato risposto che non c'era alcuna possibilità.

In effetti, sabato è stata la giornata perfetta per Nadal. Thiem ha lottato per tre ore intense contro il numero 1 del mondo Djokovic nel completamento della loro semifinale influenzata dal tempo - e ha vinto.

Senza dubbio avrebbe preferito Thiem a Djokovic, uno dei due giocatori che hanno fatto deragliare Nadal agli Open di Francia e l'avversario più difficile di tutti i tempi per il mancino.

Grande sforzo di Thiem

E soprattutto un Thiem indebolito.

Thiem, molto benvoluto dai suoi colleghi, non è mai uno che cerca scuse, ma ha ammesso di aver risentito del thriller di sabato.

"Era una finale del Grande Slam, quindi non mi sentivo stanco durante la partita", ha detto. "Ma allo stesso tempo, un match come quello di ieri, battere Novak per due giorni con tutte le interruzioni, lascia tracce sul corpo e anche sulla mente. Questo è al 100%".

Thiem - che ha steso Nadal in un'epica partita di cinque set l'anno scorso agli US Open - ha detto che l'adrenalina di sabato lo aiuterà a lottare contro il maestro dello spin.

Non si trattava di un semplice discorso di lotta.

Thiem possiede una brillante combinazione di ritmo e potenza e più di una volta all'inizio, sotto un sole intermittente, ha inseguito lodevolmente le palle e ha offerto pallonetti difensivi per neutralizzare il maiorchino.

La sua prestazione nel primo set non ha lasciato intravedere la lotta con Djokovic.

Nella finale del 2018 Thiem era in svantaggio di un break iniziale, ma in questa occasione il 25enne ha fatto il primo break per il 3-2 grazie al suo dritto potente.

Quello che non era nel copione è stato il break nel game successivo.

Sono stati due giochi che hanno cambiato lo stato d'animo, ma ne sarebbe arrivato uno ancora più importante.

In un gioco prolungato di 10 minuti, Nadal ha salvato una palla break e ha tenuto per 4-3.

Thiem ha perso il servizio e il gioco è stato sottolineato da Nadal che ha inseguito un bel drop shot di Thiem e ha risposto con il suo drop shot vincente.

La chiave del primo set

Nadal era 84-0 agli Open di Francia quando ha vinto il primo set, quindi questo significava grossi problemi per Thiem.

I tifosi presenti sul Philippe Chatrier hanno cantato a turno "Rafa, Rafa" e "Dominic, Dominic", e sono stati ricompensati con un altro set scintillante.

Non scoraggiato dalla perdita di un primo set di 55 minuti, il livello di Thiem non è diminuito.

Entrambi i giocatori hanno tenuto comodamente senza alcuna palla break in vista, fino a quando Thiem non ne ha avute due nel 12° gioco.

E quando Nadal ha mandato lungo il suo rovescio, ha conquistato il suo primo set nei quattro duelli del Roland Garros.

Riuscirà a continuare? Inoltre, Nadal avrebbe risposto?

La risposta è arrivata rapidamente.

Dopo una lunga pausa bagno, Nadal ha conquistato i primi 11 punti e ha ottenuto un doppio break di vantaggio con un passaggio di dritto riflesso.

Il pubblico ha apprezzato e anche Nadal, che si è esibito in una serie di pugni.

"Dopo i primi due set, ho abbassato un po' il mio livello" e poi Nadal "mi ha calpestato", ha ammesso Thiem.

Nadal ha iniziato a girare, orchestrando una splendida volée di rovescio che è valsa un pollice in su da parte dell'austriaco. Ha vinto 23 dei 27 punti a rete, spesso avvicinandosi dietro potenti colpi da terra.

"Quasi tutti vi diranno che è uno dei migliori volatori del nostro gioco", ha detto Thiem, prima di aggiungere scherzosamente "perché l'ultima volta che ha sbagliato una volée è stato forse sette anni fa".

Ha chiuso il terzo con 10 vincenti e due errori non forzati.

A questo punto si è avuta l'impressione che le fatiche degli ultimi giorni stessero finalmente raggiungendo Thiem, ma il quarto set non è stato una formalità.

Nadal ha salvato una palla break nel primo game con un dritto vincente, ha fatto il break e ha salvato altre due palle break per portarsi in vantaggio per 3-0.

Un pensatore

Per molti la potenza e la resistenza di Nadal sono ciò che salta all'occhio. Ma è anche un pensatore.

Sulla prima palla break a 30-40, ha colpito un buon servizio sul rovescio di Thiem e il ritorno è finito in rete. Sulla seconda, ha cambiato direzione ed è sceso al centro con ritmo per provocare un errore di dritto.

Nadal ha sigillato la finale allo scoccare delle tre ore, quando un altro ritorno di Thiem è andato lungo.

È sprofondato sulla terra battuta, sulla schiena, prima di scambiare un abbraccio con Thiem. I due condividono un sano rispetto.

In una città piena di boulangerie, Nadal cerca di ottenere una dozzina di titoli dell'Open di Francia nel 2020.

