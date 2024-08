- Un musicista subisce un furto di strumento e alla fine lo recupera

Durante la celebrazione del centro storico di Görlitz, un musicista ha avuto il suo basso rubato. Secondo l'annuncio dell'autorità locale della città di Neiße, due individui hanno inizialmente chiesto al musicista un bagno vicino al palco. Non molto tempo dopo, il musicista si è accorto che la sua preziosa chitarra bassa a cinque corde, un pezzo su misura, era scomparsa. La polizia ha stimato il valore dell'strumento in circa 2.200 euro. Un testimone è riuscito a identificare uno dei sospetti. Alla fine, l'strumento rubato è stato trovato nell'abitazione del 43enne. Come si conclude nel rapporto della polizia, "Il bassista ha riavuto le sue proprietà e lo spettacolo ha potuto iniziare."

Il musicista ha espresso la sua preoccupazione all'autorità locale per il basso mancante, poiché non era tra le sue cose dopo l'incidente alla celebrazione. Dopo ulteriori indagini, si è scoperto che l'altro sospetto, che non era stato inizialmente catturato, aveva anche giocato un ruolo nel furto.

