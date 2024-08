imprenditore flessibile e magnate della musica noto come Sean 'Diddy' Combs - Un musicista respinge l'azione legale, definendola completamente inventata.

Nessuna Pace per l'Iccona del Hip-hop Sean "Diddy" Combs (54), Conosciuto Anche come P. Diddy:

Il produttore musicale Rodney "Lil Rod" Jones ha presentato una causa legale contro Combs a febbraio, chiedendo 30 milioni di dollari per presunte molestie sessuali. Il rapper respinge le accuse di Jones di toccamenti inappropriati e somministrazione di droga, come riportato nella causa rivelata da TMZ.

"Semplicemente Fittizio": Combs Respinge la Causa

In una mozione presentata il 26 agosto 2023 presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York e ottenuta da People, Combs ha definito la causa di Jones "palese finzione" - un trucco per attirare l'attenzione dei media e ottenere un accordo rapido.

Come riportato dai documenti, l'avvocato di Combs, Erica Wolff, ha espresso il suo diniego alle accuse e ha affermato che Jones sta utilizzando la causa per promuovere se stesso e trarre vantaggio dalla sua popolarità.

Tuttavia, Jones sostiene che Combs non ha fornito "particolari essenziali" come il luogo e il momento di qualsiasi episodio di molestie, nonché i dettagli degli eventi coinvolti, come riportato nei documenti ottenuti da People. Di conseguenza, Combs chiede il rigetto dell'accusa di molestie sessuali.

"Un Mostro": il Punto di Vista di Jones

Il produttore musicale Jones ha espresso le sue opinioni sulle accuse in un'intervista del 27 agosto 2023 con Rolling Stone, definendo Combs "un mostro". La causa, secondo Jones, ha avuto conseguenze negative sulla sua carriera: "Da questa causa, molte persone sono riluttanti a collaborare con me per qualche motivo - o hanno già lavorato con Puff o stanno semplicemente osservando e aspettando gli sviluppi".

Jones ha riferito di aver subito anche pensieri suicidi a causa dell'impatto della causa sulla sua carriera, sentendosi "blacklistato" nell'industria musicale.

Nonostante le accuse contro Combs, lui e la sua ex-partner Cassie Ventura (38) hanno raggiunto un accordo in tribunale a novembre per regolare diverse presunte istanze di abuso durante la loro relazione decennale. Ci sono anche altre accuse e cause in corso.

In risposta alle accuse di Jones, Combs ha cantato una melodia ribelle durante un evento di beneficenza, cantando "♫ Sarò io il vincitore ♫", apparentemente confermando la sua innocenza e la sua resilienza. Nonostante i problemi legali in corso, Combs continua a organizzare eventi di alto profilo, come la festa annuale White Party a Miami, dimostrando la sua presenza costante nell'industria dell'intrattenimento.

