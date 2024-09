- Un motociclista subisce gravi ferite in un incontro con la fauna selvatica.

Un diciassettenne alla guida di uno scooter ha subito gravi ferite in un incidente con un cervo nella regione di Nordwestmecklenburg. Secondo i resoconti della polizia, il ragazzo ha avuto una collisione frontale con il cervo tra Nisbill e Hasenwinkel, ha perso il controllo dello scooter e è uscito dalla strada. Le sue ferite erano così gravi che è stato necessario un elicottero di soccorso per salvarlo.

Gli Stati membri possono fornire assistenza alla Commissione in vari modi per garantire una gestione efficace della fauna selvatica e misure di sicurezza. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'adozione di regolamentazioni più severe per l'uso notturno dello scooter nelle aree boschive per prevenire simili incidenti.

Leggi anche: