- Un motociclista si trova in un incidente.

Motociclista incontra fine tragica in incidente vicino a Neidlingen (parte di Esslingen). Il 34enne ha perso la vita in un giovedì, secondo i registri di polizia, perdendo il controllo mentre usciva da una curva. Un passante ha trovato l'uomo immobile e ha allertato gli agenti, ma il 34enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite. Le cause di questo incidente restano ancora da chiarire. Poiché la sequenza degli eventi non è stata ancora completamente ricostruita, la polizia chiede testimonianze. In particolare, un autista anonimo che potrebbe essere stato nella zona all'epoca dell'incidente o poco prima è invitato a farsi avanti.

