- Un motociclista si sposta sulla strada federale - un motociclista muore

Un autista, stando alle prime indagini, è stato coinvolto in un incidente mortale e in numerosi feriti sulla strada federale B474 a Dülmen (distretto di Colonia), eseguendo un'inversione a U illegale. Il 79enne, apparentemente, non ha notato un gruppo di motociclisti, come dichiarato dalle autorità. Due motociclisti sono finiti contro il retro del veicolo, mentre altri due sono riusciti a evitarlo. Purtroppo, un motociclista di 33 anni è morto sul luogo dell'incidente. Tre motociclisti e l'autista hanno riportato ferite e sono stati trasferiti in ospedale. I motociclisti olandesi, apparentemente diretti all'A43, sono stati coinvolti nell'incidente.

