- Un motociclista si scontra con un trattore

Un motociclista ha trovato la morte a Freiamt, distretto di Emmendingen, dopo essere stato investito da un tir. Il 45enne stava scendendo lungo una strada di campagna in compagnia di un altro motociclista quando sono entrati in collisione in una curva. Il motociclista più anziano è stato sfortunatamente investito dal tir, mentre il 41enne ha riportato solo lievi ferite. Le cause di questo tragico incidente stradale di un venerdì pomeriggio restano ancora sconosciute, come ha dichiarato inizialmente un portavoce della polizia.

L'incidente ha lasciato il motociclista di 45 anni con ferite mortali, portando a un risarcimento per l'incidente. I testimoni presenti hanno descritto la collisione come inevitabile a causa del punto cieco del tir.

