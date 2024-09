- Un motociclista si scontra con un cavallo e il suo cavaliere, subisce gravi ferite.

Ciclista sperimenta una sbandata su strada bagnata vicino a Regenstauf (distretto di Regensburg), finendo ultimately in un campo di cavalli con ferite gravi. Il 48enne, per ragioni non specificate, ha sbandato in una curva a sinistra, finendo nella fossa vicina, come riferito dalle autorità. Successivamente, ha colpito una barriera, è caduto e si è fermato nel pascolo.

In un sabato, un elicottero medico di emergenza ha trasferito l'individuo gravemente ferito in un centro medico specializzato. Fortunatamente, non sono stati feriti equini in questo incidente. La polizia ha avviato un'indagine.

Il 48enne, identificato come un motociclista, ha sbandato durante l'incidente. Dopo l'incidente, la moto del motociclista è stata trovata in un campo di cavalli.

