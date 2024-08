- Un motociclista si è fatto fuori dopo un incidente con un'automobile

Ciclista incontra fine triste in uno scontro con un'auto. Il 56enne stava percorrendo la strada provinciale 5, che collega Bruschied e Hennweiler, nel distretto di Bad Kreuznach, intorno a mezzogiorno, secondo le informazioni della polizia. In una curva stretta, è entrato in collisione con un veicolo in arrivo contrario e ha riportato gravi ferite. Purtroppo, il motociclista ha perso la vita sul luogo dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per ore, come hanno informato le autorità.

Dopo l'incidente, i soccorritori hanno deviato il traffico su una strada circolare vicina per evitare il luogo dell'incidente. Nonostante la strada provinciale chiusa, alcuni curiosi hanno tentato di avvicinarsi al luogo dell'incidente lungo la strada circolare.

