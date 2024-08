Ragazzo di 17 anni causa disordini nella regione di Vogtland - Un motociclista inseguito che si diceva viaggiasse a circa 60 mph per eludere le forze dell'ordine.

A circa 100 chilometri orari, un 17enne a bordo di uno scooter ha attraversato la città di Rothenkirchen, Steinberg, Vogtland. Stando ai resoconti della polizia di Zwickau, il giovane aveva pianificato una via di fuga per evitare un posto di blocco della polizia.

Dopo un breve inseguimento, le autorità sono riuscite a fermare il giovane, che ha abbandonato il suo scooter e ha tentato la fuga a piedi. Il mezzo era stato modificato per aumentarne la potenza, ma il giovane non era in possesso dei documenti necessari per la sua circolazione. La polizia sta ora indagando su diverse violazioni del codice della strada a suo carico.

Il giovane aveva sperato di evitare il posto di blocco utilizzando un percorso alternativo, preferendo sentieri meno battuti nei dintorni. Nonostante le modifiche apportate al suo scooter, non aveva ottenuto i documenti necessari per la sua circolazione, affidandosi ad altre soluzioni.

Leggi anche: