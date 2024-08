- Un motociclista incontra un incidente mortale a Rostock

Un motociclista di 56 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale a Rostock, secondo i primi resoconti delle forze dell'ordine della città. L'incidente è avvenuto su Tannenweg, dove un autista di 41 anni in un'auto ha cercato di svoltare a sinistra in un complesso commerciale. Purtroppo, quest'uomo non ha notato un motociclista in arrivo e lo ha investito. Il motociclista ha subito gravi ferite potenzialmente fatali nell'incidente.

Al loro arrivo sulla scena, i soccorritori hanno iniziato a praticare la rianimazione cardiopolmonare alla vittima, secondo i resoconti della polizia. I tentativi di salvataggio sono continuati per più di un'ora. In seguito, il motociclista è stato portato in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. L'autista dell'auto è uscito illeso dall'incidente.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, con l'attenzione rivolta alla possibilità che la velocità eccessiva abbia giocato un ruolo.

Il motociclista purtroppo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell'incidente. Questo tragico incidente avrebbe potuto essere evitato se l'autista dell'auto avesse notato il motociclista in arrivo in tempo.

