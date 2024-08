- Un motociclista ha una tragica fine dopo un incidente.

Un motociclista di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada federale a Wehrheim, nel distretto di Hochtaunuskreis. Secondo i resoconti della polizia, un'automobilista di 57 anni non ha notato la motocicletta che si avvicinava mentre svoltava e l'ha tamponata. L'impatto ha fatto cadere il motociclista, che ha riportato gravi ferite. È stato trasportato in ospedale in elicottero, ma purtroppo non è sopravvissuto alle sue ferite. I danni alla proprietà sono stimati in circa 15.000 euro.

L'incidente è avvenuto sulla strada federale nel distretto di Hochtaun, all'interno del distretto di Hochtaunuskreis. I soccorritori hanno trasportato il motociclista ferito in un ospedale situato nella regione di Hochtaunuskreis.

