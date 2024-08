- Un motociclista ferito in modo critico a Hammerbrook.

Un motociclista è rimasto gravemente ferito martedì pomeriggio a Hamburg-Hammerbrook. Il 34enne, proveniente da Anckelmannplatz, ha perso il controllo del suo veicolo per cause ancora ignote sulla Bürgerweide, come hanno riferito le autorità. Di conseguenza, il 34enne ha urtato il marciapiede sulla corsia di sinistra, è caduto e si è ritrovato sotto un ponte della S-Bahn vicino a un palo. I passanti si sono occupati di lui fino all'arrivo dell'ambulanza, che lo ha portato in ospedale. La sua vita è ancora in pericolo. La polizia chiede a eventuali testimoni di chiamare il 040 4286-56789.

