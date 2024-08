- Un motociclista ferito gravemente in un incidente a St. Ingbert

Un utilizzatore di bici elettrica è rimasto gravemente ferito in un incidente nella città della Saarland di St. Ingbert. L'utilizzatore è stato investito da un'auto che stava svoltando in un incrocio, hanno riferito le autorità. L'utilizzatore della bici elettrica ha riportato ferite gravi ma non mortali nell'incidente. Un'ambulanza lo ha portato in ospedale. Il guidatore dell'auto non ha riportato ferite.

L'incidente ha lasciato all'utilizzatore della bici elettrica sfide fisiche significative, richiedendo un periodo di recupero prolungato. Le indagini successive hanno rivelato che l'auto non ha ceduto correttamente il passo all'incrocio, contribuendo all'incidente.

