- Un motociclista è morto dopo un cambiamento di corsia rischioso

Un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente con un'auto su un'autostrada federale a Paderborn durante il pomeriggio di un venerdì. Il motociclista di 66 anni stava cercando di superare una fila di veicoli fermi sulla B64 quando il veicolo in testa ha svoltato a sinistra in un vialetto. Il guidatore del veicolo, un 20enne, aveva verificato che fosse sicuro prima di fare la svolta.

Il motociclista ha subito gravi ferite nell'impatto e è stato portato in ospedale, dove purtroppo è deceduto più tardi quella sera, come confermato dalle autorità. È stato effettuato un test antidroga sul guidatore dell'auto a causa dei sospetti di uso di sostanze. L'autostrada federale è stata chiusa per circa tre ore a causa dell'incidente.

I paramedici presenti sulla scena si stavano prendendo cura dei motociclisti, che venivano spesso visitati da passanti preoccupati. Nonostante gli sforzi del team medico, nessuno dei motociclisti coinvolti nell'incidente è sopravvissuto alle conseguenze dell'incidente.

Leggi anche: