- Un motociclista di 74 anni è morto in un incidente stradale.

Un uomo di 74 anni è morto dopo che la sua motocicletta è entrata in collisione con un'auto ad Albbruck (distretto di Waldshut). Il suo passeggero di 70 anni è rimasto gravemente ferito e l'autista dell'auto ha riportato ferite gravi, secondo un portavoce della polizia. La collisione con la motocicletta in arrivo è avvenuta quando l'autista di 64 anni ha cercato di svoltare a sinistra dalla strada federale 34.

Il motociclista è morto in ospedale. Il suo passeggero è attualmente fuori pericolo. È stato trasportato in clinica in elicottero.

