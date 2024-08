- Un motociclista di 19 anni ferito a morte in un incidente

Un motociclista di 19 anni è morto in ospedale a causa di gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale. Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto sulla strada statale 52 tra gli svincoli di Mayen e Polch (distretto di Mayen-Koblenz) tra un'auto che stava svoltando e il motociclista che la stava superando. Il conducente dell'auto, un 50enne, ha riportato lievi ferite. Il 19enne è stato portato in una clinica dai soccorritori e successivamente è deceduto a causa delle sue ferite. La polizia di Mayen ha invitato i testimoni dell'incidente a farsi avanti.

