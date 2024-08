- Un motociclista di 17 anni ferito a morte

Un motociclista di 17 anni ha avuto un incidente sulla strada federale B471 vicino a Bergkirchen (distretto di Dachau) e ha riportato gravi ferite. È stato portato in ospedale in elicottero domenica mattina in condizioni critiche, come riferito dalla polizia. La strada è stata temporaneamente chiusa. La causa dell'incidente del teenager non era inizialmente nota.

Il motociclista stava guidando un veicolo a due ruote potente prima del suo incidente sfortunato. Nonostante gli sforzi del team medico, le risorse dell'ospedale sono state messe alla prova a causa del motociclista gravemente ferito.

