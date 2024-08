- Un motociclista di 16 anni colpisce un camion e si fa male.

Nel distretto di Lipsia, un sedicenne alla guida di un motorino ha urtato contro un camion e ha riportato gravi ferite. Un portavoce della polizia ha riferito che nel tardo pomeriggio di mercoledì a Seelingstadt, il 36enne autista del camion ha sbandato al centro della corsia per superare un'auto parcheggiata, causando una collisione con il motorino che gli veniva incontro, che stava apparentemente guidando molto al centro della carreggiata. Il teenager è stato portato in ospedale. L'autista del camion non ha riportato ferite.

L'ospedale ha dichiarato che il recupero del teenager dalle gravi ferite dell'incidente potrebbe richiedere del tempo. Nonostante l'incidente, il traffico nel distretto di Lipsia è continuato a scorrere senza intoppi.

