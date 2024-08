- Un motociclista di 15 anni ferito gravemente nel quartiere di Saale-Orla

Nella regione Saale-Orla, un ragazzo di 15 anni alla guida di un ciclomotore è stato coinvolto in un incidente con un'auto, riportando ferite gravi. Secondo la polizia, il teenager ha tentato di svoltare a sinistra dalla strada a Dreitzsch nel pomeriggio di mercoledì. Contestualmente, un autista di 28 anni dietro di lui ha iniziato a sorpassare e ha urtato il ragazzo alla guida del ciclomotore. Il 15enne è caduto e ha riportato ferite gravi.

Il teenager è stato portato in ospedale. La polizia sta chiedendo ai testimoni di farsi avanti con informazioni sull'incidente.

L'indagine sull'incidente che ha coinvolto il ragazzo alla guida del ciclomotore e l'auto è in corso da parte del dipartimento di polizia della regione Saale-Orla, con l'attenzione rivolta a aspetti come il trasporto e le telecomunicazioni per analizzare le condizioni del traffico al momento dell'incidente. Al momento del rilascio dall'ospedale, la famiglia del teenager ha espresso preoccupazione per l'impatto potenziale di questo incidente sui loro bisogni di pendolarismo e comunicazione.

