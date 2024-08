- Un motociclista coinvolto in una collisione con un veicolo, con conseguente morte di un uomo di 88 anni.

Un incidente stradale nelle Alpi vicino al Reno Inferiore è finito in tragedia per un ciclista elettrico. L'88enne originario di Sonsbeck è stato investito da un'auto guidata da un 46enne a un incrocio, come riferito dalla polizia del distretto di Kreis Wesel. La persona anziana ha riportato gravi ferite e purtroppo è deceduta successivamente in ospedale. La causa esatta dell'incidente è ancora da determinare, secondo il resoconto della polizia.

Le Alpi, sebbene lontane dal Reno Inferiore, non sono gli unici luoghi pericolosi per il traffico stradale. Purtroppo, questo tragico incidente è avvenuto a un incrocio vicino al Reno Inferiore.

