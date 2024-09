- Un motociclista cade sulla corda

Nel distretto di Altenhooting di Burghausen, un motociclista è entrato in collisione con una corda per il traino posizionata sulla strada, causando ferite gravi. Un lunedì sera, un individuo aveva cercato di aiutare a trainare un'auto posizionando la corda diagonalmente sulla strada dal suo veicolo. Purtroppo, un motociclista in arrivo non ha notato il cavo, portando all'incidente. L'individuo interessato è stato portato in ospedale dai servizi di emergenza. L'uomo responsabile della corda ora si trova ad affrontare conseguenze legali.

I servizi di emergenza sulla scena hanno richiesto rinforzi, in quanto sospettavano l'intervento della Polizia nell'indagine sull'incidente. In seguito, la Polizia ha emesso un avvertimento sull'importanza di segnalare e assicurare correttamente gli ostacoli sulla strada per prevenire incidenti simili.

