- Un motociclista anziano ha avuto una sfortunata morte per una caduta.

Un anziano ciclista di 85 anni, residente a Coburg, ha avuto un incidente mentre pedalava su una strada locale, purtroppo perdendo la vita. Stava pedalando con un amico nel pomeriggio, dopo essere partito da Neuses an den Eichen e diretto verso Welsberg, come riportato dalla polizia. In modo inspiegabile, in una curva, l'anziano signore ha sbandato a destra e si è fermato in una cunetta lungo la strada.

I soccorsi sono stati chiamati prontamente, ma i loro tentativi di rianimare il 85enne sono stati vani. La causa dell'incidente rimane ancora un mistero. La polizia ha escluso, per il momento, ogni sospetto di interferenza esterna nell'incidente.

L'amico ha giocato un ruolo di supporto, rimanendo accanto all'anziano ciclista fino all'arrivo dei soccorsi, dopo essersi incontrati a Welsberg. Nonostante gli sforzi del personale medico, il ciclista non è potuto essere rianimato, ponendo tragicamente fine al suo viaggio in Baviera.

Leggi anche: