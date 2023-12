Un monsignore in motocicletta, un rabbino scampato all'Olocausto e sacerdoti che fanno faville: Ecco i cappellani della polizia di Los Angeles

Monsignor Frank Hicks fa girare il motore della sua Harley Davidson V-Rod del 2002, il cui rombo riecheggia nel garage sotterraneo della sua chiesa di Los Angeles come un crescendo cromato.

"C'era un ritiro per 70-80 agenti di polizia e abbiamo guidato queste moto attraverso il deserto fino a Furnace Creek, nella Death Valley", ricorda Hicks, indicando le altre Harley custodite sotto la chiesa cattolica di San Basilio.

"Un monsignore che guida una moto è piuttosto insolito, ma stando con gli agenti in questo tipo di circostanze, si ottiene un'interazione molto più libera".

Coltivare la fiducia con gli agenti, che si tratti del deserto del Mojave o di una scena del crimine attiva, è una parte fondamentale della posizione di Hicks al di fuori delle mura parrocchiali, una componente cruciale della sua missione con il Corpo dei Cappellani del Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Il corpo arruola 47 cappellani - la maggior parte dei quali sono volontari - che rappresentano le fedi buddista, cattolica, interconfessionale, ebraica, musulmana, protestante e taoista.

La convergenza delle religioni in un lavoro in cui i traumi sono quasi quotidiani offre una forma distinta di consulenza, rendendo i cappellani di uno dei più grandi dipartimenti di polizia del Paese un tipo diverso di primo soccorso. I cappellani della polizia di Los Angeles lavorano per creare fiducia e abbattere gli stigmi legati alle paure e alle emozioni, in un lavoro che storicamente considera questi argomenti come segni di debolezza.

Ogni cappellano della polizia svolge un compito solenne: fornire il conforto, la guida spirituale e la compassione di cui hanno bisogno agli agenti di polizia che devono affrontare pressioni incessanti e tensioni emotive.

"La mia presenza tra gli agenti significa che qualcuno si preoccupa, che la comunità si preoccupa", ha detto Hicks. "Vedo esseri umani, persone che cercano di fare del loro meglio. E voglio solo camminare con loro".

Meno prediche, più ascolto

Il corpo dei cappellani di Los Angeles rispecchia una tendenza nazionale, in quanto le forze dell'ordine si rivolgono ai cappellani come parte integrante e, secondo i sostenitori, significativa del rafforzamento della resilienza all'interno dei ranghi.

"Dal 2020, siamo cresciuti fino a più di 600 cappellani in 32 Stati", ha detto Mendy Coën, direttore generale del Corpo dei Cappellani degli Stati Uniti, un'organizzazione che forma il clero per servire in polizia, vigili del fuoco, assistenza sanitaria e aviazione.

"C'è un bisogno impellente di cappellani nei dipartimenti di polizia di tutti i 50 Stati", ha detto Coën. "Spesso c'è uno stigma se gli agenti cercano aiuto per la salute mentale. Quindi i cappellani, pur non sostituendo i medici, sono spesso la prima linea di difesa, un orecchio compassionevole, una fonte confidenziale, prima dei medici o del pronto soccorso".

Per quanto riguarda la comprensione dei rigori del lavoro, 10 dei cappellani della Polizia di Los Angeles lavorano anche su casi e pattugliano la città come agenti giurati - pastori che fanno il pieno di calore.

Il gruppo di 10 include il cappellano capo del dipartimento, l'agente Kenneth Crawford, che afferma che i compiti del cappellano non riguardano tanto la liturgia quanto l'ascolto.

"Non sono lì per fare sermoni, né per cercare di sommergerli con le mie convinzioni teologiche", ha detto Crawford. "Sono lì solo per essere quella persona che li ascolta, su cui possono contare. E spero che l'esperienza che ho nella vita e nel ministero li aiuti a superare i loro momenti difficili".

Crawford ha descritto i cappellani della polizia come fonti di luce nei momenti bui per le forze dell'ordine. In uno studio pubblicato nell'ottobre 2020, il 12% degli agenti di polizia di Dallas-Fort Worth ha riferito di aver avuto una diagnosi di salute mentale nel corso della vita. Nello stesso sondaggio, pubblicato sul Journal of the American Medical Association, il 26% ha riportato sintomi attuali di malattia mentale.

Dal 2017 al 2021, First H.E.L.P., un'organizzazione no-profit che tiene traccia dei dati sui suicidi delle forze dell'ordine, ha riportato 756 suicidi di agenti. La cifra è quasi il triplo del numero di agenti uccisi in modo criminale, e non accidentale, durante il servizio nello stesso periodo, secondo l'FBI.

"Noi cappellani siamo un'entità umana. Siamo a disposizione se gli agenti sono sopraffatti da problemi personali, professionali o familiari", ha detto Crawford.

"Se gli agenti evitano di parlare di PTSD, se non sono in grado di fare un debriefing, se non sono in grado di parlarne, se non sono in grado di elaborarlo, questi sentimenti si accumulano", ha aggiunto Crawford. "E poi è uno stress sull'altro".

Diventare un poliziotto di stoffa

Con una posta in gioco incredibilmente alta legata alla salute mentale dei primi soccorritori, i funzionari della polizia di Los Angeles hanno descritto in dettaglio un processo di selezione in più fasi per diventare cappellani.

L'agente Mike McCarty, un veterano di 29 anni della polizia di Los Angeles che funge da coordinatore dei cappellani del dipartimento, ha detto che i candidati vengono prima intervistati dal comitato consultivo di otto persone del corpo.

"Se un candidato è qualificato, e deve essere un ministro ordinato da una scuola credibile, un ufficiale della polizia di Los Angeles condurrà un'indagine sul suo passato", ha detto McCarty. Poi il candidato sarà assegnato a un'area per un "periodo di prova di due anni", ha aggiunto.

I membri del corpo ricevono poi un distintivo da cappellano della polizia di Los Angeles, un'uniforme e infine un giubbotto antiproiettile.

I giubbotti vengono indossati quando i cappellani si uniscono agli agenti durante le pattuglie, mentre i membri del corpo vengono impiegati in situazioni di ostaggi, scene del crimine e incidenti automobilistici mortali.

"Penso che se non avessimo i nostri cappellani, ci sarebbe un senso di perdita", ha detto il cap. Aaron Ponce. "E questa perdita sarebbe uno strato in più di resilienza, uno strato in più di sensibilizzazione, uno strato in più di agenti che hanno qualcuno che ha familiarità con lo stress delle forze dell'ordine".

"Questa è un'altra opportunità per i nostri agenti di entrare in contatto", ha aggiunto Ponce. "Sia che si tratti di consigli spirituali, sia che si tratti di un semplice ascolto".

In un momento in cui le forze dell'ordine devono affrontare problemi di reclutamento a livello nazionale, il corpo dei cappellani della Polizia di Los Angeles ha una lista d'attesa di 20 persone, come hanno riferito i funzionari del dipartimento.

Il numero di cappellani del dipartimento è ora il più alto tra i dipartimenti di polizia di Chicago e New York - il primo e il secondo dipartimento di polizia più grande del Paese, con Los Angeles che segue al terzo posto. Il Dipartimento di polizia di Chicago impiega sei cappellani e quello di New York ne impiega 12 tra le sue fila, hanno confermato i portavoce di entrambi i dipartimenti.

Creare cameratismo

Forse i momenti più essenziali della cappellania descritti dagli agenti e dai membri del corpo sono le rassicurazioni sul fatto che le lotte per la testimonianza del dolore e la guarigione delle ferite spirituali sono senza tempo e possono essere superate.

"Mi avvicino al nostro dovere solenne cercando di parlare agli ufficiali come se fossi un loro fratello", ha detto il rabbino Israel Hirsch, che ha festeggiato il suo 90° compleanno in ottobre. "Credo che questa sia la cosa più importante: che gli agenti sappiano che c'è qualcuno che pensa a loro, che è con loro".

Hirsch è un sopravvissuto all'Olocausto e un veterano della guerra di Corea. Il nonagenario è ora considerato un punto di riferimento nella stazione di polizia di North Hollywood e dice che la fiducia e le conversazioni più importanti spesso nascono dalla genialità di una semplice apertura.

"Noi chiacchieriamo!", ha detto Hirsch ridendo, godendo di anni di scambi di storie e di prezioso cameratismo con gli agenti.

"Questo, nella sua forma più essenziale, è la parte migliore dell'essere cappellano", ha detto Hirsch. "Il fatto di poter aiutare qualcuno, di vedere dei progressi nel suo atteggiamento e di vedere un cambiamento in meglio nel modo in cui guarda la vita".

Nel gennaio 2022, l'agente fuori servizio Fernando Arroyos è stato ucciso mentre il 27enne cercava una nuova casa con la sua ragazza. Arroyos si trovava nella stessa stazione di polizia dove monsignor Hicks presta servizio come cappellano.

"Direi che la maggior parte del dipartimento mi ha contattato personalmente e voleva avere un punto di vista sulla vicenda in modo da avere un po' di comprensione", ha detto Hicks.

"Ho cercato di far capire loro che questa è una storia d'amore perfetta", ha aggiunto Hicks. "Amare qualcuno senza avere alcuna riserva, rendersi conto che la sua vita era importante e che era stata inutilmente sottratta alla comunità, alla famiglia e a loro".

Davanti a un ritratto di Arroyos nei corridoi della stazione di polizia di Olympic, Hicks ha detto che la guida che offre agli agenti è sempre continua.

"Non importa quanto tempo ci vorrà, io sarò presente, sarò a loro disposizione".

Fonte: edition.cnn.com