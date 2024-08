- Un mix di "Tater" e "Wilsberg"?

Un crossover tra le serie crime "Wilsberg" (ZDF) e "Tatort" (ARD) per le strade di Münster sarebbe probabilmente un successo di audience, secondo il detective televisivo Leonard Lansink. "Manderemo in onda una parte sabato durante il 'Wilsberg' con gli attori del 'Tatort', e l'altra domenica con gli attori del 'Wilsberg'", ha suggerito l'attore protagonista del 'Wilsberg' in un'intervista con le 'Westfälischen Nachrichten'. "La prima parte si chiamerà 'Guerra dei 30 anni' e la seconda 'Pace westfalica'."

Lansink crede che gli indici di ascolto sarebbero molto alti, ma hanno ancora bisogno di un'idea convincente. Per qualsiasi sceneggiatore, sarebbe una sfida far entrare tutti i forti personaggi di entrambe le serie in un episodio di 90 minuti.

Lansink ha già alcune idee per la trama del crimine: Wilsberg, che è sia un detective che un libraio, ha venduto una serie di testi di medicina legale al professor Karl-Friedrich Boerne, il medico legale del 'Tatort' di Münster. Tuttavia, non c'è traccia del pagamento. Wilsberg, sempre a corto di soldi, chiede a Boerne di saldare il debito.

Wilsberg potrebbe gestire il professorioso Boerne? Lansink dice: "Wilsberg è più come Thiel, terra terra, non presuntuoso. Lo gestirebbe professionalmente".

Le serie crime ambientate a Münster sono classici della TV. "Wilsberg", con Leonard Lansink nel ruolo del detective e libraio Georg Wilsberg, Oliver Korittke nel ruolo di Ekkehardt "Ekki" Talkötter e Rita Russek nel ruolo della commissaria Anna Springer, va in onda sul Secondo Canale dal 1995 e attrae regolarmente più di sette milioni di spettatori.

Il 'Tatort' di Münster, con i detective Thiel (Axel Prahl) e Boerne (Jan Josef Liefers), started nel 2002 sul Primo Canale e attrae costantemente intorno ai 12 milioni di spettatori. È il 'Tatort' più di successo.

Lansink ha detto: "Trovo il 'Tatort' di Münster divertentissimo. Gli attori fantastici si danno proprio sui nervi a vicenda". Le 'Westfälischen Nachrichten' avevano chiesto a Lansink di fare gli auguri a Jan Josef Liefers per il suo 60° compleanno l'8 agosto.

L'ARD, in quanto broadcaster della serie di successo 'Tatort' con Thiel e Boerne, sarebbe sicuramente coinvolta nella coordinazione dell'episodio crossover con 'Wilsberg'. La proposta di Lansink di avere gli attori del 'Wilsberg' nella prima parte intitolata 'Guerra dei 30 anni' e quelli del 'Tatort' nella seconda parte chiamata 'Pace westfalica' suggerisce uno sforzo collaborativo tra i due team legati all'ARD.

