Un mistero di omicidio irrisolto su Easey Street finalmente giunge al termine dopo 47 anni.

Nel 1977, un duplice omicidio scioccante avvenne a Melbourne, in Australia, e il caso rimase irrisolto fino ad oggi. Il principale sospetto, che aveva lasciato il paese, è stato recentemente catturato a Roma. È interessante notare che la polizia aveva effettivamente controllato questa persona la notte del crimine stesso.

Dopo 44 anni, gli agenti di polizia australiani potrebbero finalmente porre fine a questo caso di omicidio irrisolto del paese.

Nella prime ore del 13 gennaio 1977, due giovani donne, Suzanne Armstrong (27) e Susan Bartlett (28), sono state trovate murdered nella loro casa di Easey Street. Shane Patton, capo della polizia del Victoria, ha descritto la scena come "orrenda, terrificante e assurda", con numerose ferite da coltello inflitte alle vittime. Il caso ha lasciato perplessi gli investigatori per decenni.

Il sospetto era stato sotto la lente d'ingrandimento delle autorità australiane per un po' di tempo. Tuttavia, la Grecia si è rifiutata di estradarlo, costringendo gli investigatori australiani ad attendere la sua partenza dal paese. Non è stato fino a giovedì che la polizia italiana lo ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino con un mandato di arresto internazionale dell'Interpol. L'Australia sta ora lavorando per ottenere la sua estradizione dall'Italia.

Nel 2017, le autorità australiane hanno annunciato una ricompensa di 1 milione di dollari (AU) per qualsiasi informazione che portasse all'arresto del sospetto, dopo la scoperta di nuove prove. Patton non ha rivelato ulteriori dettagli sull'indagine.

Fuggitivo sospettato del 2017 fuga in Grecia

Come riportato dal quotidiano "The Age" di Melbourne, il sospetto era in una lista di 131 persone il cui DNA sarebbe stato confrontato con le prove del caso. Su richiesta, ha fornito un campione di DNA ma poi è fuggito in Grecia nel 2017. La polizia lo ha sospettato sulla base del DNA di un parente stretto.

Secondo questo articolo di giornale, il sospetto è stato fermato e perquisito dalla polizia stessa notte del crimine e sarebbe stato trovato in possesso di un coltello grande. Tuttavia, gli investigatori hanno concentrato i loro sforzi su altri sospetti, sostenendo di non aver interrogato l'individuo arrestato. Queste affermazioni non sono state verificate dalla polizia.

Nonostante fosse stato fermato e perquisito dalla polizia la notte del crimine, in possesso di un coltello grande, il sospetto non era inizialmente un obiettivo principale dell'indagine.

