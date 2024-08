- Un minorenne ha fatto gesti minacciosi con un'arma da fuoco verso un compagno di scuola.

Un minorenne di 16 anni è accusato di aver fatto gesti minacciosi nei confronti di un compagno di scuola alla Mittelweser High School, situata nel comune di Stolzenau, all'interno del distretto di Nienburg/Weser. Martedì, un portavoce della polizia ha confermato l'accaduto nella scuola. Di conseguenza, sono state inviate diverse autopattuglie nell'istituto scolastico.

Tuttavia, si afferma che il ragazzo abbia momentaneamente lasciato la scuola e sia rientrato nella sua classe di ninth grade senza portare l'arma presunta, che si sospetta essere una pistola ad aria compressa. Di conseguenza, sono in corso indagini per eventuali violazioni delle leggi sulle armi, come ha dichiarato l'ufficiale. In precedenza, il quotidiano locale "Die Harke" aveva riportato questa notizia.

