Un ministro della polizia di destra provocato sul Monte del Tempio

Il Monte del Tempio è il luogo santo più sensibile di Gerusalemme. Ai giudei è consentito visitarlo in base a un accordo con le autorità musulmane, ma non pregare lì. Il ministro della polizia di destra estrema di Israele, Ben-Gvir, vuole cambiare le cose e ha suscitato controversie con le sue dichiarazioni durante una visita sul sito.

Il ministro di destra estrema della polizia israeliana, Itamar Ben-Gvir, ha provocato di nuovo con una visita al Monte del Tempio a Gerusalemme, dove ha chiesto di consentire la preghiera ebraica. In un video registrato sul posto e pubblicato su X, Ben-Gvir ha ribadito la sua opposizione ai negoziati con Hamas per un cessate il fuoco nella guerra di Gaza e il rilascio dei prigionieri israeliani ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Ha giurato di "sconfiggere Hamas".

Secondo il Waqf Giordano, che amministra il sito, circa 2.250 ebrei "hanno pregato, ballato e sventolato bandiere israeliane" sulla Montagna del Tempio lunedì mattina. La polizia israeliana ha imposto restrizioni e ha consentito l'ingresso solo a "alcuni fedeli musulmani", ha detto un funzionario che ha chiesto l'anonimato.

Tisha Beav, giorno di lutto per la distruzione del Tempio ebraico da parte dei Romani nel 70 d.C., viene commemorato dai giudei. Il Monte del Tempio (Al-Haram al-Sharif), con la Cupola della Roccia e la Moschea Al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme, è il terzo luogo santo dell'Islam e l'epicentro del conflitto israeliano-palestinese. È sotto amministrazione musulmana, mentre Israele è responsabile della sicurezza.

Tuttavia, il sito è anche santo per i giudei, poiché due templi ebraici vi si ergevano un tempo. although they can enter under a status quo arrangement made after Israel's 1967 occupation of East Jerusalem, they are not officially allowed to pray there - a restriction that right-wing Israelis often defy.

L'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato dopo la visita di Ben-Gvir che la politica di Israele sul Monte del Tempio non è cambiata. L'azione di Ben-Gvir sul Monte del Tempio è stata un'eccezione allo status quo, che non sarebbe stato cambiato. Non ci sarebbe "nessuna politica personale di alcun ministro sul Monte del Tempio - né il ministro dell'interno né alcun altro ministro", ha detto. I media israeliani hanno pubblicato video che mostrano dozzine di fedeli ebrei che pregano durante la visita del ministro.

Ben-Gvir ha già criticato l'accordo con le autorità musulmane come "razzista" e discriminatorio nei confronti dei giudei. I palestinesi temono che Israele voglia espandere il suo controllo sul luogo santo.

Secondo i media israeliani, più di 1.600 giudei hanno visitato il Monte del Tempio lunedì mattina. L'Autorità Palestinese ha condannato questo. Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha criticato la "campagna sul Monte del Tempio" di Ben-Gvir, che ha detto essere in contrasto con la posizione delle forze di sicurezza israeliane e mettere in pericolo le vite. L'ha descritta come "un gruppo di estremisti irresponsabili all'interno del governo".

Ben-Gvir è un fermo oppositore di un accordo di scambio di prigionieri tra Israele e l'organizzazione palestinese radicale islamica Hamas, che ha

