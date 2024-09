Un militante si presenta improvvisamente, i prigionieri forniscono informazioni sul fronte di battaglia.

Per mantenere un conteggio di truppe costante, sia Russia che Ucraina stanno arruolando prigionieri per i compiti di combattimento. Oleksandr, precedentemente una guardia carceraria, ora guida la 59ª Brigata. "Faranno qualsiasi cosa necessaria per sopravvivere," menziona. Nel video, i soldati discutono la loro operazione rischiosa.

15:38 Cremlino: strategia russa per espellere le truppe ucraine da KurskIl Cremlino ha riferito che l'esercito russo intende respingere le forze ucraine dalla regione di confine russa di Kursk. L'agenzia di stampa TASS ha riferito, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "Certamente, l'esercito ha tutte le strategie necessarie, ma non credo che possiamo rendere pubbliche queste strategie," ha detto quando chiesto dell'espulsione delle truppe ucraine dal territorio russo. Le forze ucraine avevano iniziato un attacco su vasta scala su Kursk l'6 agosto, ora ampie aree sono sotto il controllo ucraino.**

15:13 Riga aumenta le misure di sicurezza al confine fino alla fine dell'annoLa Lituania prolungherà le misure di sicurezza rafforzate al suo confine con la vicina Bielorussia fino alla fine dell'anno a causa delle preoccupazioni per la sicurezza. Il governo della nazione baltica dell'UE e della NATO ha preso questa decisione a Riga. La giustificazione per questo prolungamento è il numero persistentemente elevato di attraversamenti illegali del confine. Il prolungamento della direttiva speciale, inizialmente prevista per scadere a settembre, tiene anche conto del crescente pericolo rappresentato dal conflitto della Russia contro l'Ucraina, guidato dal regime autoritario di Minsk.**

14:47 L'Ucraina aumenta drasticamente la produzione di armiL'Ucraina ha notevolmente aumentato la sua produzione di armi quest'anno, secondo le statistiche ufficiali. "Nei primi otto mesi del 2024, abbiamo raddoppiato la produzione di armi rispetto al 2023," ha dichiarato il Primo Ministro Denys Shmyhal a Kyiv. L'Ucraina mira a sviluppare più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta aumentando," ha detto Shmyhal.**

14:23 Analista militare elogia "mossa astuta" del Cancelliere tedesco ScholzIl Cancelliere tedesco Scholz propone di trattare la pace con la Russia. Questa proposta incontra una sostanziale critica da parte di alcuni circoli politici. Tuttavia, l'analista militare Ralph Thiele concorda con la proposta del Cancelliere e incoraggia un'azione rapida. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina si trova di fronte a una possibile breccia nelle sue difese.**

13:52 Istituto di ricerca di Kiel avverte: il bilancio della difesa è "insufficientemente speranzoso"Il bilancio della difesa della Germania è "insufficientemente speranzoso" di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, secondo i ricercatori dell'Istituto di ricerca di Kiel. "Despite the Zeitgeist shift in rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening further," explains the institute. The researchers advocate for a permanent defense budget of at least 100 billion euros. "Russia is developing into an increasingly significant security concern for NATO. At the same time, we're moving at a glacial pace with the necessary build-up for deterrence," says study author Guntram Wolff.**

12:25 "Diversità notevole" tra Putin e LavrovL'Ucraina richiede che l'UE e gli Stati Uniti consentano l'uso di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi danno il loro consenso, inclusi i caccia promessi.**

12:59 La Russia rivendica la cattura di altre quattro città in DonetskL'esercito russo afferma di aver conquistato altre quattro città nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk. Il Gruppo di Forze del Sud ha acquisito Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo di Forze dell'Est Wodiane, e il Gruppo Centrale Halyzynivka, secondo il ministero della Difesa russo. Questi reclami non possono essere confermati in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini hanno identificato tre delle città interessate, escluse Hryhoriwka, come occupate. L'Ucraina si trova sotto una forte pressione sul fronte orientale.**

12:20 Mosca riconosce solo un interlocutore negozialeUna conferenza per la pace senza la Russia si è tenuta in Svizzera a giugno. Ora, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz esprime la sua disponibilità al dialogo con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, qual è la risposta del Cremlino? Il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mostra iniziative diplomatiche, ma non con l'Europa, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz.**

11:50 Kyiv: la Russia utilizza sempre più armi chimicheGli ufficiali ucraini mettono in allarme che i soldati russi in Ucraina stanno utilizzando sempre più armi chimiche. Il Comando delle Forze Armate ucraine scrive su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni con sostanze chimiche pericolose e agenti chimici 447 volte solo ad agosto e 4,035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il Comando delle Forze Armate ucraine afferma anche che i soldati russi stanno consegnando munizioni con agenti chimici proibiti e utilizzando composti chimici non identificati. Inoltre, afferma: "La Russia sta violando le regole del conflitto e sta ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'accumulo e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione."

10:27 Trasformazione di un'Icona Rispettata: la Commissaria per i Diritti dei Bambini di Putin Sposa un BillionarioMaria Lwowa-Belowa, da sempre considerata l'incarnazione della donna russa dal 2003, era sposata con un sacerdote ortodosso. Insieme, hanno promosso valori conservatori, fede cristiana e le loro esperienze nell'allevare numerosi figli attraverso i media propagandistici. Era anche stata incriminata dalla Corte Penale Internazionale nel 2023 insieme al leader del Cremlino Vladimir Putin per il sequestro illegale di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, secondo il portale indipendente Verstka, sembra che la sua lealtà alla tradizione e particolarmente al marito prete non fosse così incrollabile come si credeva. Nel fine settimana, ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione da tempo. Malofeew, fondatore della TV cristiana Tsargrad TV legata al Cremlino, è anche un sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 Mosca Soffre l'Offensiva di Droni UcrainiUna donna è morta a causa di un attacco con droni ucraini sulla città di Mosca, come confermato dal governatore della regione. I video mostrano esplosioni in aree residenziali. Le fonti russe riportano anche che 144 droni sono stati abbattuti.

09:32 La Marina Russa Inizia le Operazioni "Oceano-2024"La marina russa avvia esercitazioni strategiche denominate "Oceano-2024", che coinvolgeranno più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e oltre 90.000 personale di unità navali in diverse acque del paese più grande del mondo. Questi esercizi si svolgeranno nel Pacifico, nell'Artico, nel Baltico, nel Caspio e nel Mediterraneo, dove la Russia ha una base nella città siriana di Tartus.

09:10 Incendio su unaPipeline di Olio in Russia, Due MortiUn incendio ha devastato una pipeline di olio nella regione russa di Orenburg, causando la morte di due persone, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulle cause dell'incidente è in corso. Non è noto quando l'incidente è iniziato. Le speculazioni sull'incidente sono circolate su alcuni canali Telegram russi il lunedì.

08:43 Russia si Rifiuta di Trattare con l'UcrainaLa Russia non intende avviare trattative con l'Ucraina a meno che le sue truppe non si ritirino dai territori russi, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva opposto un diniego alle trattative.

08:14 Ripresa delle Operazioni dell'Aeroporto di MoscaI voli degli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo sono stati ripristinati, secondo l'autorità per l'aviazione russa Rosaviatsiya. I voli erano stati temporaneamente interrotti a causa degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz Impone Condizioni per la Partecipazione della Russia alla Conferenza della PaceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz stabilisce le condizioni per la partecipazione della Russia a una potenziale conferenza per la pace in Ucraina. Ha sottolineato l'importanza di fornire l'aiuto militare necessario all'Ucraina contro l'aggressore russo e di esplorare le possibilità di uscita dalla situazione di guerra in un evento dell'SPD lunedì sera. Ha invitato l'Ucraina, come la leadership ucraina, a considerare un'altra conferenza sulla pace con la partecipazione della Russia, ma solo se smetteranno di attaccare. "Le trattative sono impossibili se chi dovrebbe partecipare continua a dire 'Continuerò ad attaccare'", ha detto Scholz, facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin (che ha espresso il desiderio di ulteriori territori ucraini per una risoluzione pacifica). "Credo in ciò che è sempre cruciale in politica: chiarezza, coerenza e carattere. È ciò che serve per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha affermato Scholz.

07:18 Scoppia la Controversia: Fico Accusa l'Esercito Ucraino di FascismoL'Ucraina trova accuse di fascismo da parte del primo ministro slovacco filorusso Robert Fico confuse. Come riportato da Reuters, ha invitato Kiev a epurare il suo esercito dal "fascismo". In risposta, il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato: "I soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi contrassegnati con la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero aggiunge che il popolo ucraino ha subito "milioni di perdite" nella lotta contro il nazismo nel corso del XX secolo. L'accusa di "fascismo" di Fico rispecchia la propaganda russa che etichetta la leadership ucraina come nazisti.although far-right parties only gained 2.4% in the 2019 Ukrainian elections, historian Timothy Snyder sees clear fascist traits in the Putin system.

06:25 Greenpeace Esamina i Reati Ambientali della Russia a KievGreenpeace apre un nuovo ufficio a Kiev. L'obiettivo è accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e esaminare e registrare le violazioni ambientali derivanti dall'invasione russa, dichiara il gruppo di attivismo ambientale. L'organizzazione sta già collaborando con i gruppi ambientali locali per questo scopo. "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina a ricostruire le infrastrutture sociali in modo ecologico utilizzando l'energia pulita del sole e del vento", dice il capo dell'ufficio nuovo, Natalia Hosak. Greenpeace si concentra spesso sui danni ambientali in Ucraina causati dall'invasione russa. Tra le altre cose, l'organizzazione esamina la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo.

06:02 Rapporto sulla Morte di un Bambino nella Regione di Mosca a causa di un Attacco di Droni UcrainiFonti russe affermano che un bambino è morto a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha annunciato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha scatenato un incendio, che i pompieri stanno attualmente spegnendo. Vorobyov ha anche riferito: "Purtroppo, un bambino di nove anni ha perso la vita". La collisione di un altro drone nella regione della capitale avrebbe ferito qualcuno quando i detriti sono caduti su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente riferito che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

05:31 La Difesa Aerea Ucraina Respinge l'Attacco dei Droni Russi su KyivLe unità della difesa aerea ucraina hanno respinto un attacco di droni russi su Kyiv, come riferito dall'amministrazione militare della capitale via Telegram.

04:36 Detriti da Drone Abbattuto dai Russi Colpiscono il Complesso Energetico di TulaI detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula sono caduti su un complesso energetico, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. "Non ci sono state vittime", ha riferito TASS, citando le autorità di Tula. Il processo operativo e la fornitura di risorse ai consumatori non sono stati interrotti e la situazione è sotto controllo.

03:29 Droni Ucraini Colpiscono Mosca, Intervengono i Servizi di EmergenzaDopo che due droni ucraini sono stati intercettati sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, come riferito dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono state fornite informazioni sulla possibile danno o vittime. Il distretto di Domodedovo, circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La Difesa Aerea Russa Distrugge il Drone Diretto a MoscaLe unità della difesa aerea russa hanno intercettato un drone diretto a Mosca, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "I rapporti preliminari suggeriscono che non ci sono stati danni o feriti dove sono caduti i detriti", ha annunciato Sobyanin su Telegram. Non è stato rilasciato alcun comunicato dalle autorità ucraine.

00:12 Zelensky Ringrazia la Svezia per il Pacchetto di Aiuti della DifesaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo sostanziale aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi monetari per far fronte alle urgenti esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa", ha dichiarato Zelensky su X. Secondo le fonti svedesi, il pacchetto comprende anche parti di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a future possibili consegne degli aerei.

22:17 il Ministero Classifica la Russia come il "Maggiore Nemico della Pace" Vicino al Confine Orientale della NATODopo le violazioni dei droni russi in Latvia e Romania, il Ministero degli Esteri classifica la Russia sotto il presidente Vladimir Putin come "la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza direttamente sul confine orientale della NATO", sottolinea il ministero su X. "Questa situazione spiacevole è stata evidenziata ancora una volta, compresi gli incidenti recenti dei droni in Romania e Latvia". Il ministero conferma la sua partnership con i suoi omologhi dell'alleanza alla luce dei droni. Nel fine settimana, i membri della NATO e dell'UE Latvia e Romania hanno each reported an incursion of a Russian drone into their territory.

21:42 Gli Stati Uniti Non Confermano le Voci sulla Fornitura di Missili Iraniani alla RussiaIl governo degli Stati Uniti non può confermare le voci secondo cui l'Iran ha fornito missili balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky Chiede l'Attuazione Rapida degli Accordi di AiutoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello per l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "Il corso della guerra dipende direttamente dall'efficacia della logistica degli approvvigionamenti e dal completo adempimento delle promesse dei partner", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono arrivare in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe in settembre".

20:52 il Politico dell'Opposizione Russa Avverte Contro l'Offerta di una Via d'Uscita a PutinIl politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro l'offerta di una "via d'uscita salvasfaccia" a Putin dal conflitto ucraino. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dal conflitto ucraino", afferma Kara-Mursa. "È cruciale che Vladimir Putin non trovi una via d'uscita salvasfaccia da questo conflitto in Ucraina". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa riconosce che c'è "stanchezza" nelle società occidentali riguardo alla guerra. Tuttavia, Putin deve essere "sconfitto". Egli aggiunge: "Se, Dio non voglia, il regime di Putin rappresenta l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e rimane al potere, stiamo parlando di un altro conflitto o disastro in un anno o 18 mesi".

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

Il conflitto ucraino continua a essere un punto di preoccupazione, con la Russia che cerca di espellere le forze ucraine dalla regione di Kursk. In un contesto diverso, il governo ucraino sta aumentando significativamente la produzione di armi per contrastare l'aggressione russa.

Riguardo alle intenzioni del'esercito russo nella regione di Kursk, il Cremlino ha dichiarato: "Certamente, l'esercito ha tutte le strategie necessarie, ma non credo che possiamo rendere pubbliche queste strategie", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Leggi anche: