- Un miliardario deve guardare il vecchio yacht di Steve Jobs schiantarsi contro la sua nave.

In Slow Motion: A video posted by Mexican billionaire Ricardo Salinas on his Instagram account shows a very slow but presumably expensive accident at sea. Off the coast of Naples, the famous yacht "Venus," built by Steve Jobs before his death, collided with Salinas' yacht, "Lady Moura." The accident occurred at the end of July, and the "Venus" currently belongs to Laurene Powell Jobs, the widow of the Apple founder.

Nel video, si sentono urla forti mentre la "Venus" si avvicina lentamente ma inesorabilmente alla "Lady Moura". Tuttavia, le urla sembrano non essere ascoltate e, dopo quello che sembra un'eternità, le navi si scontrano e si separano. Il video si conclude con un secondo impatto e un disperato "Noooo". È degno di nota che, mentre l'equipaggio della "Lady Moura" è costantemente impegnato a urlare, non sembra esserci nessuno a bordo della Steve Jobs yacht, poiché non c'è alcuna reazione da essa.

Ricardo Salinas, proprietario della yacht che è stata urtata, ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram con una didascalia piuttosto volgare: "Non ci crederai, ma siamo stati colpiti da uno yacht mentre eravamo a Napoli. Ti dico... lo yacht di Steve Jobs, il fondatore di Apple (ora di sua moglie Laurene), ci ha colpiti mentre eravamo ancorati al largo di Napoli."

Ricardo Salinas è furioso

Prosegue: "Mi piacerebbe sapere cosa stava facendo il capitano e l'equipaggio che non hanno visto uno yacht di quelle dimensioni arrivare. La buona notizia è che non c'è più di un graffio, ma è un graffio grande che costerà tanto da riparare, ha ha ha ha. Quindi, compra i prodotti Apple nei miei negozi per coprire i costi di questo piccolo scherzo."

Poi, Salinas diventa un po' incoerente: "Ecco il video, così puoi vedere che non mancano gli idioti (letteralmente "pendejos", nota dell'editore) al mondo e capire quanto sia importante avere un capitano responsabile e attento al comando! Comunque, continuiamo a goderci i nostri giorni di vacanza."

Anche l'esperto di yacht "Esysman", che lavora nel settore da oltre 20 anni, ha recentemente indagato sull'incidente. La questione su come un simile scontro in mare potesse verificarsi è infatti sconcertante. Spiega: "Sembra che entrambe le navi fossero ancorate. Si può vedere la catena nel video. Solo dopo la collisione la 'Lady Moura' si sposta dalla sua posizione. La 'Venus' sembra essere stata abbandonata, poiché i mobili erano coperti e le antenne sul tetto non giravano. Per me, è un segno che non c'era nessuno sul ponte."

"Ma cosa è successo?", si chiede "Esysman", e prosegue: "Sembra che la 'Venus' sia stata spinta nella 'Lady Moura' da un vento molto forte. Le due navi erano probabilmente troppo vicine tra loro. È molto facile guardare il video e saltare alle conclusioni, ma si deve ricordare che queste navi non sono automobili che si possono accendere e guidare via."

Esysman conclude che la "Venus" era apparentemente non sorvegliata e i percorsi circolari intorno all'ancora erano troppo vicini o addirittura sovrapposti. A causa del "dondolio" delle navi, ovvero il loro movimento sulla catena dell'ancora, grandi yacht come questi hanno bisogno di spazio sufficiente per evitare collisioni con altri oggetti quando il vento cambia la loro posizione - i cosiddetti percorsi circolari. Il calcolo errato di questi è un chiaro errore che l'equipaggio dell'ultima nave arrivata avrebbe dovuto evitare.

Nel caso dell'incidente, si sono registrate raffiche di vento molto forti al largo di Napoli, che hanno probabilmente portato la "Venus" al massimo del suo percorso circolare. La linea non si è rotta, poiché è visibile sotto tensione nel video.

Nella rivista specializzata "Boat International", c'è ora una spiegazione del caso da una fonte informata dell'incidente. Questa conferma il repentino cambiamento di direzione del vento che ha probabilmente messo in moto la "Venus". Tuttavia, afferma anche che la sua catena era "due volte più lunga di quanto ci si sarebbe aspettati alla profondità in cui la nave si trovava".

L'esperto "Esysman" non fornisce una prognosi sul costo effettivo dei danni - né affronta la questione della colpa. Sulla base del post Instagram di Salinas, il proprietario della "Lady Moura" sembra relativamente sicuro di chi incolpare. Tuttavia, l'esposizione di Esysman suggerisce anche possibili errori dell'altra nave, poiché il percorso circolare potrebbe non essere stato valutato correttamente - la catena "eccessivamente lunga" della "Venus" avrebbe naturalmente alterato significativamente il risultato di questo calcolo.

È improbabile che i due miliardari continuino a trascinare questa disputa sotto i riflettori, e probabilmente non sapremo mai chi ha causato l'incidente. Fatto sta che entrambe le yacht sembrano non aver subito danni gravi, poiché entrambe la "Lady Moura" e la "Venus" sono attualmente in navigazione, secondo il servizio di tracciamento "Marinetraffic", né sono in banchina o dirette verso un cantiere navale. La "Venus" si trova attualmente al largo della costa occidentale della Corsica, mentre la "Lady Moura" sta navigando intorno a Creta.

Ricardo Salinas esprime il suo fastidio per l'incidente, dicendo: "Mi piacerebbe sapere cosa stavano facendo il capitano e l'equipaggio che non hanno visto un motoscafo di quelle dimensioni arrivare. Questa è una grossa graffiatura che costerà tanto da riparare". In seguito, riflettendo sull'incidente, Salinas si domanda: "È un promemoria della vulnerabilità anche dei vascelli più lussuosi e dell'importanza della vigilanza in mare, altrimenti potremmo finire solo come statistiche nelle fredde e spietate acque - un'altra storia tetra di un naufragio, una lezione del destino e un brivido del fantasma della Morte che si annida sotto la tranquilla superficie del mare."

Leggi anche: