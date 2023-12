Un Milan "straordinario" stordisce il Manchester United con un pareggio all'ultimo respiro

Il sette volte vincitore di una coppa europea ha giocato l'ultima volta in Champions League nella stagione 2013-2014, ma giovedì, nel pareggio per 1-1 con il Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, il Milan ha dimostrato ulteriormente di essere una squadra con cui fare i conti.

Secondo in Serie A, ma con buone possibilità di disputare la Champions League nella prossima stagione, il Milan ha tardato a conquistare il pareggio - il difensore Simon Kjær ha segnato un drammatico pareggio nei minuti di recupero per stordirsi con lo United - ma i rossoneri hanno pienamente meritato di pareggiare.

Il dirigente del Milan Stefano Pioli, che ha contribuito a riportare un po' del fattore paura che circondava il Milan ai tempi d'oro del club, ha definito la partita di giovedì "una grande prestazione e un grande risultato".

"Stiamo lavorando per crescere e riportare il Milan al suo posto", ha dichiarato ai media. Queste sono le partite migliori in questo senso, quindi sono stato felice di affrontare una squadra come lo United".

"Continuo a ripetere ai miei giocatori che non sto allenando un gruppo normale. Questo è un gruppo straordinario, i ragazzi danno sempre il 100% in ogni partita, sono incredibili".

"Prima della partita saremmo stati molto contenti di un pareggio per 1-1. Stasera sappiamo che avremmo potuto guadagnare ancora di più dopo questa prestazione".

"Lo spirito di questa squadra è semplicemente incredibile. Vogliamo prendere il controllo di ogni partita e stiamo lavorando duramente per farlo".

"Il modo in cui vogliamo giocare richiede un grande impegno da parte di tutti i componenti della squadra e, nonostante giochino così spesso, i ragazzi non si rilassano mai. Non posso dire abbastanza per elogiarli".

Al 92° minuto Kjær ha realizzato un colpo di testa che ha scavalcato il portiere Dean Henderson, pareggiando la partita sull'1-1, con il ritorno a Milano la prossima settimana.

Una controversa revisione dell'arbitro per un apparente fallo di mano ha negato a Franck Kessie quello che sarebbe stato un gol sublime e il Milan è sembrato più a suo agio nonostante la gioventù della squadra - il talismano Zlatan Ibrahimović era assente per infortunio.

Tuttavia, sono stati i padroni di casa a rompere gli indugi in contropiede, grazie a una magia di un sostituto.

Il diciottenne Amad Diallo, entrato in campo solo cinque minuti prima, ha effettuato uno splendido colpo di testa all'indietro su un passaggio preciso di Bruno Fernandes, facendo volare il pallone sopra il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma.

Segnando con il suo primo tiro in assoluto per il club, Diallo è diventato il più giovane giocatore non britannico ad aver mai segnato in una grande competizione europea per il Manchester United.

Ma il Milan non si è arreso facilmente, dominando il possesso palla da quel momento in poi e il gol di Kjær regala al Milan un'importante rete in trasferta.

Presentati

Se il gol "speciale" di Lionel Messi di mercoledì contro il Paris St. Germain è stato un duro colpo, quello di Martin Ødegaard di giovedì potrebbe aver superato la superstar del Barcellona.

L'attaccante del Real Madrid ha raccolto il pallone a circa 25 metri dalla porta dell'Olympiacos, si è girato e ha sferrato un colpo "velenoso" che ha superato il disperato Jose Sa in porta.

Anche se i padroni di casa greci hanno pareggiato nel secondo tempo, due gol di Gabriel e Mohamed Elneny hanno dato all'Arsenal un vantaggio di 3-1, con la seconda tappa che si terrà a Londra il 18 marzo.

Per il centrocampista norvegese, in prestito dai giganti spagnoli fino alla fine della stagione, il suo primo gol con l'Arsenal è stato un "grande momento", perché ammette di "sentirsi a casa qui".

"È stato un grande momento", ha dichiarato Odegaard ad Arsenal.com. "Ero ansioso di segnare e non avevo ancora subito gol, quindi è stato un bel momento per me e anche un momento cruciale della partita per segnare un gol fuori casa e passare in vantaggio all'intervallo".

Tuttavia, dopo che l'ennesima difesa approssimativa ha fornito molte opportunità all'Olympiacos di riportarsi in partita, il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha sottolineato l'importanza di eliminare gli errori in vista del derby del Nord di Londra contro il Tottenham di domenica.

"Dobbiamo essere molto chiari e onesti con noi stessi: abbiamo concesso tre gol all'avversario e loro ne hanno preso uno, e a quel livello ti puniscono", ha detto Arteta ai media.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

Per passare al livello successivo, dobbiamo smettere di farlo ed essere più spietati - e quando sei così dominante e stai giocando così bene, devi solo uccidere la partita".

"I gol o le occasioni che abbiamo concesso vengono da noi stessi. Questo è davvero positivo, perché nel momento in cui smetteremo di farlo saremo ancora più forti". "Ma la realtà è che dobbiamo smetterla subito perché altrimenti le partite sono sempre lì a perdere punti".

Fonte: edition.cnn.com