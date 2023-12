Un membro di alto livello di Hezbollah è accusato di terrorismo per l'attentato del 1994 al centro della comunità ebraica di Buenos Aires.

L'attentato del 1994 - il peggiore nella storia dell'Argentina - ha ucciso 85 persone e ne ha ferite circa 300.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Samuel Salman El Reda è accusato di terrorismo, in particolare di aver fornito supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera designata, di aver cospirato per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera designata, di aver contribuito a ricevere addestramento di tipo militare da un'organizzazione terroristica straniera designata e di aver cospirato per ricevere addestramento di tipo militare da un'organizzazione terroristica straniera designata.

L'assistente del procuratore generale Matthew Olsen ha definito l'accusa "un messaggio".

"Quasi tre decenni fa, Samuel Salman El Reda, terrorista di lunga data di Hezbollah, avrebbe contribuito a pianificare ed eseguire l'atroce attacco al centro della comunità ebraica di Buenos Aires che ha ucciso 85 persone innocenti e ne ha ferite innumerevoli altre", ha dichiarato Olsen in un comunicato stampa. "Questa incriminazione serve come messaggio a coloro che compiono atti di terrore: la memoria del Dipartimento di Giustizia è lunga e non cederemo nei nostri sforzi per assicurarli alla giustizia".

I capi d'accusa prevedono una pena complessiva fino a 55 anni di carcere.

Secondo l'accusa, El Reda è anche un membro dell'Organizzazione della Jihad Islamica (IJO) di Hezbollah, un'estensione dell'organizzazione terroristica "responsabile della pianificazione e del coordinamento delle attività di intelligence, controspionaggio e terrorismo per conto di Hezbollah al di fuori del Libano", ha dichiarato il DOJ.

El Reda "ha contribuito a coordinare l'attentato del 18 luglio 1994 all'edificio dell'AMIA, svolgendo operazioni di pianificazione dell'attacco dell'IJO a Buenos Aires e trasmettendo informazioni agli agenti dell'IJO", si legge nei documenti del tribunale. El Reda ha anche partecipato a operazioni terroristiche in Sud America, Asia e Libano almeno dal 1993, si legge nel comunicato stampa.

Non è chiaro se El Reda, che ha la cittadinanza colombiana e libanese, abbia un avvocato in quanto "si trova in Libano e rimane a piede libero", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

La Joint Terrorism Task Force di New York dell'FBI sta indagando sul presunto coinvolgimento di El Reda nell'attacco.

Un procuratore argentino che stava indagando sull'attentato del 1994 è stato ucciso nel 2015. La sua uccisione è stata dichiarata un omicidio nel 2017 e rimane irrisolta.

