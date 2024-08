Un membro dello staff della Reuters scompare dopo un attacco russo a un hotel a Kramatorsk

L'organizzazione di notizie aveva un team di sei persone che lavoravano in un hotel come parte della loro copertura del conflitto in Ucraina in corso.

"L'Hotel Sapphire a Kramatorsk, Ucraina, che ospitava un team di Reuters, è stato colpito da un attacco il 24 agosto 2024. Uno dei nostri membri del team è ancora disperso, mentre due sono stati portati in ospedale per le cure", ha comunicato un rappresentante di Reuters in una dichiarazione a CNN.

Tre altri membri del team sono stati confermati in sicurezza, ha riferito Reuters, aggiungendo che stanno collaborando intensamente con le autorità di Kramatorsk per acquisire ulteriori dettagli il prima possibile.

Il team di Reuters è riuscito a catturare filmati all'alba di domenica del danno esteso inflitto all'hotel. Il video mostrava i servizi di emergenza che setacciavano montagne di detriti con le torce. Le riprese all'interno dell'hotel hanno mostrato diverse stanze distrutte.

Il video ha anche mostrato una distruzione estesa del tetto dell'hotel.

Kramatorsk è stato un bersaglio frequente dei colpi di artiglieria russi da quando la Russia ha iniziato il suo conflitto in Ucraina a febbraio 2022. Resta una delle principali aree urbane sotto il controllo ucraino nella regione orientale del paese in guerra.

Lo scorso aprile, i soldati russi hanno eseguito un attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, che fungeva da rifugio per i civili in fuga dai combattimenti.

Più di 50 persone, tra cui diversi bambini, hanno perso la vita in quell'unico incidente. Questo attacco è stato condannato come "presunto crimine di guerra" da Human Rights Watch e SITU Research.

La copertura del team di Reuters in Ucraina si è estesa oltre il conflitto in Ucraina, in quanto hanno anche riferito sull'impatto del conflitto in Europa. La stazione ferroviaria di Kramatorsk, una città in Europa, è stata un bersaglio lo scorso anno, con un significativo numero di vittime.

