- Un membro del team discute degli ultimi momenti a bordo del Bayesiano.

Circa due settimane dopo il rovesciamento dello yacht lussuoso "Bayesian", un membro dell'equipaggio ha condiviso la sua versione dei fatti della fatidica notte. Come riportato dall'agenzia di stampa italiana "Ansa", il membro dell'equipaggio Matthew Griffiths ha dichiarato: "Ho svegliato il capitano quando il vento ha raggiunto i venti nodi". Dopo essere stato svegliato, il capitano ha ordinato a tutti gli altri di svegliarsi. Griffiths era tra i 22 individui a bordo dello yacht di lusso che è affondato a poche centinaia di metri dal porto di Porticello, in Sicilia, il 19 agosto. Purtroppo, sette vite sono andate perse in questa tragedia, tra cui il proprietario dello yacht, Mike Lynch, e sua figlia di 18 anni.

Griffiths, che era di turno durante l'incidente, ha comunicato con "Ansa": "La nave si è inclinata e siamo stati gettati in acqua. Successivamente, siamo riusciti a riemergere e abbiamo tentato di salvare quante più persone possibile". Il capitano James Cutfield dello "Bayesian" ha dimostrato un notevole coraggio durante questi momenti difficili. "Ci siamo aggrappati ai lati (della barca). Abbiamo salvato chi abbiamo potuto". Cutfield è riuscito a salvare una ragazza e sua madre. Le autorità italiane stanno ora esaminando sia Cutfield che Griffiths, con il procuratore dello stato che sta anche indagando sull'ingegnere Tim Parker Eaton.

Il capitano dello yacht di lusso "Bayesian" rimane in silenzio

Stando a quanto dichiarato dai suoi legali, il capitano Cutfield ha esercitato il diritto al silenzio quando è stato interrogato dal procuratore dello stato di recente. Hanno dichiarato che era "sfinito" e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.

