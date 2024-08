- Un medico perde conoscenza e muore in un centro sanitario.

Al centro di Monaco, un operatore di veicolo è svenuto al volante. Il suo veicolo ha imboccato una rotatoria e ha urtato un palo della luce il venerdì, come riferito dalle autorità. I testimoni hanno prontamente contattato i servizi di emergenza e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare sull'uomo di 64 anni incosciente. Purtroppo, è deceduto successivamente in ospedale, come confermato dalla polizia. Si ipotizza che abbia subito un'improvvisa complicazione di salute. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Il veicolo coinvolto nell'incidente era immatricolato nella regione della Baviera. Nonostante l'incidente, la vita cittadina di Monaco ha continuato a pulsare di attività durante il weekend in Baviera.

