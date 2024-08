Un medico in capo dell'anestesia riconosce un errore igienico

Un professionista sanitario, specificamente un anestesista, è sotto processo a Francoforte sul Main. Si presume che diverse persone, tra cui una bambina di quattro anni, abbiano subito danni a causa delle sue azioni. In tribunale, il professionista medico ha ammesso di aver commesso errori nell'igiene ma ha negato le accuse mosse contro di lui dal procuratore.

Due anni dopo la morte di una bambina in una clinica dentale situata nel distretto di Hochtaunuskreis, l'anestesista coinvolto ha ammesso i suoi errori. In una dichiarazione letta durante le prime udienze presso il tribunale regionale di Francoforte, il rappresentante legale del 67enne ha spiegato che questi errori erano stati commessi involontariamente.

Tuttavia, le accuse del procuratore sono state respinte: non aveva riutilizzato siringhe monouso, somministrato dosi eccessive di medicinali o utilizzato una bottiglia di anestetico per più pazienti per motivi economici.

Comportamento Suscettibile di L'anestesista

Secondo le accuse, i bambini che ricevevano trattamenti nella clinica dentale hanno contratto infezioni del sangue a causa di un anestetico contaminato. Il imputato di Bensheim, Assia, è accusato di omicidio colposo per la bambina di quattro anni e lesioni personali ai danni di altri bambini, dal procuratore. Il procuratore sostiene che l'anestesista ha commesso più errori.

Il 28 settembre 2021, numerosi pazienti sono stati anestetizzati con anestesia generale per trattamenti dentali in una pratica a Kronberg. Il primo paziente della giornata era una donna adulta e alle 9 del mattino è seguito un ragazzo di nove anni con forti timori riguardo al suo trattamento di canalizzazione radicolare.

Il procuratore sospetta che l'anestesista abbia utilizzato la stessa soluzione anestetica contaminata per il ragazzo come per la donna. Questa soluzione contaminata è stata quindi somministrata ai tre altri bambini trattati quel giorno.

Conseguenze Tragiche per una Bambina di Quattro Anni

La bambina è stata l'ultima ad essere anestetizzata quel pomeriggio. La soluzione anestetica contaminata ha anche influito su di lei e conteneva batteri. È morta dieci ore dopo, poco dopo le 2 del mattino nella pratica. Durante quelle dieci ore, è stata incosciente a causa dell'anestesia. L'anestesista ha cercato di rianimarla, ma secondo l'indictment, ha commesso errori durante quel processo e il servizio di emergenza è stato chiamato almeno tre ore dopo il necessario.

Letteralmente ore dopo la morte della bambina, l'anestesista ha ripreso i suoi compiti, questa volta in una clinica dentale a Bensheim. Lì, ha apparentemente iniettato a un cinqueenne una sostanza contaminata, causando una febbre alta di 40,8°C. Inoltre, i suoi tre altri giovani pazienti del giorno prima sono anche caduti malati, con due di loro che lottavano per le loro vite.

Il grande tribunale penale ha fissato sette giorni di processo, prevedendo un verdetto entro la fine di settembre.

Il procuratore ha sottolineato la negligenza dell'anestesista nell'aderire ai protocolli di salute e sicurezza,

