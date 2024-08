Un medico di cure palliative ha ucciso quattro pazienti a Berlino.

Il 39enne è sospettato di aver commesso questi atti nei distretti di Neukölln e Plänterwald, come hanno riferito gli investigatori. È ritenuto responsabile dell'omicidio dei pazienti nelle loro case tra il 11 giugno e il 24 luglio, utilizzando un metodo sconosciuto, e poi appiccando il fuoco alle scene. È indagato per omicidio colposo in quattro casi, un caso di incendio doloso aggravato e tre tentativi di incendio doloso aggravato.

Le donne decedute erano presumibilmente tra i 72 e i 94 anni. Un'87enne è stata rianimata dai vigili del fuoco sulla scena ma è poi morta in ospedale.

Il caso è gestito dalle autorità, con l'Ufficio del Procuratore che sovrintende alle indagini a causa della gravità delle accuse. Dopo questo incidente, le misure di sicurezza pubblica sono state intensificate nei distretti interessati di Neukölln e Plänterwald.

