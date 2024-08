Un medico di Berlino è accusato di aver ucciso quattro pazienti.

A Berlino, un medico specializzato in cure palliative potrebbe aver ucciso diverse donne sotto la sua cura. Secondo l'ufficio del procuratore, ci sono quattro vittime di età compresa tra 72 e 94 anni. L'uomo avrebbe tentato di nascondere le sue azioni appiccando incendi.

Un medico specializzato in cure palliative di 39 anni è stato arrestato a Berlino con l'accusa di omicidio colposo in quattro casi. Come riferito dalla polizia, l'uomo è stato posto in custodia cautelare dal martedì. È sospettato di aver lavorato per un servizio di assistenza e di aver tentato di nascondere le sue azioni appiccando incendi.

L'ufficio del procuratore sospetta che tra l'11 giugno e il 24 luglio l'uomo abbia ucciso quattro pazienti, che erano assistiti dal servizio, nelle loro case. Successivamente, avrebbe appiccato incendi per coprire le sue azioni.

Le vittime sospette sono quattro donne di età compresa tra 72 e 94 anni. In tre casi, l'uomo è riuscito ad appiccare il fuoco dopo l'omicidio. Nel caso di una donna di 87 anni, che il sospettato è accusato di aver ucciso l'11 giugno, i soccorritori sono riusciti inizialmente a rianimarla. In seguito, è morta in ospedale.

L'8 luglio, avrebbe ucciso una donna di 76 anni nel suo appartamento a Berlino-Neukölln. In questo caso, il tentativo di appiccare il fuoco è fallito. L'uomo avrebbe poi informato i familiari della donna, sostenendo di essere rimasto fuori dall'appartamento e che lei non rispondeva alle sue chiamate. Le altre due vittime, una donna di 72 anni e una di 94 anni, vivevano anch'esse a Neukölln e nel distretto di Berlino-Plänterwald.

L'arresto del sospettato ha scatenato richieste di giustizia, poiché la comunità si confronta con le accuse dei suoi presunti crimini contro donne anziane vulnerabili. Se condannato, l'uomo potrebbe affrontare conseguenze significative, tra cui una lunga pena detentiva e il risarcimento alle famiglie delle vittime.

Leggi anche: