Un medico del Michigan e' accusato di aver registrato e maltrattato una vasta gamma di vittime, inclusi minori.

Medico Accusato di Multipli Reati, Dice lo Sceriffo in Conferenza Stampa

Il dottor Oumair Aejaz è attualmente accusato di aver compiuto attività sessualmente abusive nei confronti di minori, di aver scattato foto di persone nude in diverse occasioni e di aver utilizzato un computer per commettere reati, come dichiarato dallo sceriffo di Oakland County, Michael Bouchard, durante una conferenza stampa di martedì.

"Questa persona potrebbe essere una delle più riprovevoli che abbia mai incontrato," ha affermato Bouchard durante la conferenza. "Perché non c'è una specifica classificazione. Non è limitato ai bambini, né alle donne, né agli uomini. La vittimizzazione va da un bambino di 2 anni a una donna adulta. La portata della vittimizzazione è così ampia e la perversione così profonda che stiamo solo iniziando a comprenderla."

Le prove principali per queste accuse derivano da un incidente avvenuto in una scuola di nuoto Goldfish nel agosto 2023. Il video collegato a questo incidente è stato trovato sui dispositivi precedentemente sequestrati ad Aejaz, hanno riferito le autorità.

"Le accuse attuali derivano dagli incidenti che abbiamo identificato finora e coinvolgono quattro vittime distinte," ha dichiarato la procuratrice di Oakland County, Karen D. McDonald, durante la conferenza stampa. "I casi attualmente accusati hanno collegamenti con la scuola di nuoto e coinvolgono un bambino di 2 anni, uno di 4 anni e due donne adulte."

McDonald ha poi chiarito che l'accusa di attività sessualmente abusive si riferisce al materiale trovato sul dispositivo di Aejaz, e non all'incidente nella scuola di nuoto.

Si dice che oltre alle attuali accuse penali, l'ufficio dello sceriffo ha presentato ulteriori accuse in un comunicato stampa, sostenendo che Aejaz, 40 anni, aveva utilizzato telecamere nascoste per registrare bambini di età compresa tra 2 anni e donne di diverse età in stanze d'ospedale, aree di cambio, armadi, bagni e camere da letto a cui aveva accesso per almeno sei anni.

Aejaz è anche accusato di aver registrato incontri sessuali con numerosi pazienti dell'ospedale che erano incoscienti o addormentati, o di aver filmato parenti stretti in bagno o mentre si cambiavano, secondo il comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo.

CNN ha cercato di ottenere un commento dall'avvocato di Aejaz.

Inizio del mese, la moglie di Aejaz ha presentato informazioni e materiali all'ufficio dello sceriffo che sono sembrati preoccupanti. I registri del tribunale di Oakland County mostrano che la moglie di Aejaz ha presentato un'ordinanza restrittiva contro suo marito e ha richiesto la custodia esclusiva della loro casa e dei loro figli dopo aver presentato domanda di divorzio a giugno.

Le autorità hanno eseguito immediatamente i mandati di perquisizione e hanno sequestrato sei computer, quattro telefoni cellulari e 15 dispositivi di archiviazione esterna, uno dei quali conteneva 13.000 video, ha riferito lo sceriffo. Aejaz è stato arrestato dai detective durante l'esecuzione del mandato di perquisizione a casa sua l'8 agosto, un giorno dopo la segnalazione della moglie.

Secondo lo sceriffo, alcuni dei filmati girati da Aejaz provenivano dalla sua casa, che condivideva con sua moglie e i suoi due figli piccoli.

Aejaz è stato portato in custodia il 13 agosto nel tribunale distrettuale di Rochester Hills e attualmente è detenuto nella prigione di Oakland County con una cauzione di 2 milioni di dollari, ha dichiarato Bouchard. Aejaz, cittadino dell'India, lavorava negli Stati Uniti con un visto, ha detto lo sceriffo. Il prossimo udienza di Aejaz è prevista per il 26 agosto.

"Queste sono solo le accuse che abbiamo attualmente avanzato e che riguardano le vittime che siamo in grado di identificare," ha aggiunto McDonald, notando che le autorità si aspettano di trovare altre vittime tra le migliaia di immagini sui dispositivi.

"Quello che capiamo dalle forze dell'ordine è che non si trattava di una situazione in cui le telecamere erano attaccate o nascoste all'interno della struttura Goldfish, ma piuttosto i filmati erano stati realizzati utilizzando attrezzature di registrazione nascoste sulla persona o sulle proprietà del sospetto che portava dentro e fuori dalla struttura per le lezioni di nuoto," ha dichiarato la scuola di nuoto Goldfish in un comunicato stampa.

"Le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione completa della nostra struttura per garantire che non ci siano telecamere nascoste o fissate e diamo la priorità alla sicurezza e alla privacy dei nostri membri, dello staff e dei visitatori eseguendo controlli continui della struttura, come abbiamo sempre fatto."

Aejaz aveva i privilegi presso l'ospedale Henry Ford Macomb di Clinton Township e l'ospedale Ascension Genesys di Grand Blanc Township; tuttavia, non era dipendente di nessuna delle due istituzioni, secondo il comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo. Durante la conferenza stampa, Bouchard ha invitato eventuali altre strutture mediche in cui Aejaz aveva i privilegi o praticava a mettersi in contatto con l'ufficio dello sceriffo.

"Siamo turbati da queste accuse e le prendiamo molto sul serio. Questa persona non è mai stata un dipendente di Henry Ford Health, ma aveva i privilegi in diversi ospedali della zona, compreso l'ospedale Henry Ford Macomb. La sicurezza dei nostri pazienti e dei nostri membri dello staff è la nostra massima preoccupazione e abbiamo preso immediate misure per impedire che pratichi all'interno del nostro sistema sanitario," ha dichiarato Henry Ford Health in un comunicato stampa.

CNN ha anche contattato l'Ascension per un commento.

Lo sceriffo ha stimato che ci vorranno circa sei mesi per completare un'analisi forense completa dei materiali sequestrati, con l'indagine su Aejaz che potrebbe estendersi oltre i confini locali per includere "altri stati o paesi".

"Violare bambini in spazi sicuri come le aree di cambio durante un nuoto divertente o violare sessualmente le donne che si riprendono dalle procedure mediche a causa della sedazione dimostra che la sua depravazione non ha limiti. Spero fervidamente che alla fine di questo caso, egli sia pienamente responsabile e condannato alla detenzione," ha concluso Bouchard.

