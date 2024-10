Un medico che affronta accuse legate alla morte di Matthew Perry ammette di aver cospirato per somministrare ketamina.

Secondo l'accordo, Chavez ha confessato di aver collaborato con altri per somministrare ketamina a Perry. Purtroppo, Perry è morto in ottobre 2023 a causa di "conseguenze gravi" dell'anestetico e dell'annegamento successivo, come indicato dal referto dell'autopsia del Medical Examiner della Contea di Los Angeles. Aveva 54 anni.

Durante una udienza del tribunale di mercoledì, Chavez ha accettato l'accordo di patteggiamento dei pubblici ministeri. La sentenza è prevista per il 2 aprile 2025. Chavez potrebbe passare fino a dieci anni in carcere, secondo la pena massima prevista nell'accordo di patteggiamento.

CNN ha contattato il rappresentante legale di Chavez e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per un commento.

In una precedente udienza del tribunale, Chavez ha riconosciuto le accuse e ha rinunciato al diritto a un processo con giuria.

Chavez è accusato di aver fornito a Dr. Salvador Plasencia, anch'egli coinvolto nella morte di Perry e che ha precedentemente negato qualsiasi illecito, la ketamina somministrata a Perry attraverso una prescrizione sospetta, secondo i documenti del tribunale.

Plasencia e Chavez sono tra un gruppo di cinque individui che sono stati implicati nella morte di Perry. Inoltre, l'assistente personale di Perry, Kenneth Iwamasa, e un conoscente di Perry, Erik Fleming, sono stati incriminati. Tutti e quattro hanno collaborato con l'accusa.

Fleming, che ha ammesso un capo d'imputazione per cospirazione per somministrare ketamina e un capo d'imputazione per somministrazione di ketamina che ha causato la morte, e Iwamasa, che ha confessato un capo d'imputazione per cospirazione per somministrare ketamina che ha causato la morte, hanno le date per la sentenza in programma.

Jasveen Sangha - che le autorità affermano abbia gestito un "emporio di vendita di droga" nella sua casa - e Plasencia hanno dichiarato di non colpevolezza per le loro diverse accuse che includono la falsificazione dei documenti medici e la cospirazione per distribuire, tra le altre cose.

Sangha e Plasencia sono previsti per processo congiunto, secondo i pubblici ministeri. Il processo è previsto per iniziare il 4 marzo 2025 e una udienza preprocessuale è stata fissata per il 19 febbraio.

Chavez ha ottenuto il suo diploma di medico nel 2004 dalla David Geffen School of Medicine alla UCLA, secondo il suo sito web, che promuove servizi sanitari personalizzati.

Ha rinunciato alla sua licenza medica in conformità con l'accordo di patteggiamento, come precedentemente dichiarato dal suo avvocato Matthew Binninger.

CNN’s Taylor Romine, Cheri Mossburg, Nick Watt e Jack Hannah hanno contribuito a questo report.

