- Un medico avrebbe ucciso quattro persone a Berlino.

Un medico di 39 anni è stato arrestato a Berlino con l'accusa di omicidio colposo in quattro casi. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo, che si presume abbia lavorato per un servizio di assistenza, è stato in custodia dal martedì. È anche sospettato di aver tentato di nascondere i fatti appiccando incendi.

