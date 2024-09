Un marinaio della Marina emette un segnale di soccorso usando metodi bayesiani.

Sembra che un lussuoso yacht chiamato "Bayesian", ancorato al largo della Sicilia ad agosto, abbia incontrato alcuni problemi. Secondo l'agenzia di stampa italiana ANSA, il resoconto dato domenica suggerisce che il marinaio di turno, Matthew Griffiths, ha segnalato la situazione e ha svegliato il capitano, James Cutfield, un 51enne neozelandese. Cutfield, sentendosi a disagio per la situazione, ha ordinato a tutti a bordo di essere svegliati.

È in corso un'indagine sull'incidente che coinvolge il capitano Cutfield, Griffiths e l'ingegnere Tim Parker Eaton, tutti presenti quando lo yacht è affondato prematuramente il 19 agosto. Cutfield ha confessato al quotidiano "Corriere della Sera" che Griffiths era stato colui che aveva disturbato il suo sonno. Riconoscendo che la situazione non era giusta, ha ordinato a tutti di essere svegliati rapidamente.

Lo yacht ha iniziato a inclinarsi pesantemente, causando la caduta di diversi membri dell'equipaggio in mare. Griffiths ha rivelato: "Abbiamo tentato di risalire a bordo e creare una catena umana per salvare coloro che erano riusciti a raggiungere il ponte". Cutfield è stato fondamentale nei tentativi di salvataggio, aiutando tutti quelli coinvolti.

La nave a vela "Bayesian", che vantava un equipaggio di dieci membri e diciotto passeggeri, è affondata al largo dell'isola italiana del Mediterraneo di Sicilia a metà agosto. Purtroppo, sette vite sono andate perse, con quindici passeggeri e membri dell'equipaggio tratti in salvo. Tra le vittime c'erano il magnate britannico Mike Lynch e sua figlia di 18 anni. Lynch aveva invitato la sua famiglia e il suo circolo di amici per festeggiare la sua vittoria in un processo per frode da un miliardo di dollari.

L'allarme sullo yacht ha suonato, spingendo Matthew Griffiths ad agire. Riconoscendo la gravità della situazione, Griffiths ha svegliato il capitano James Cutfield con il suono dell'allarme.

Leggi anche: