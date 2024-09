- Un mandato di cattura per tentato omicidio per aggressione a una residente di Duisburg.

A seguito di un'aggressione quasi fatale ai danni di una residente donna a Duisburg, il presunto aggressore è stato posto in custodia cautelare da un giudice con l'accusa di tentato omicidio preterintenzionale. Secondo quanto riferito, l'imputato non ha aperto bocca riguardo alle accuse contro di lui. Le autorità affermano che i suoi atti sono stati compiuti con intenti ostili, secondo il portavoce della procura di Duisburg.

Entrambi l'imputato e la vittima, entrambi ventenni, si conoscevano già ma non erano in una relazione sentimentale, come avevano affermato le autorità in precedenza. La giovane donna ha rischiato di perdere la vita nel suo appartamento una sera di lunedì. È riuscita a contattare un amico, informandolo della sua situazione e chiedendo aiuto.

L'amico ha quindi chiamato i servizi di emergenza, che hanno trovato la vittima gravemente ferita all'interno dell'appartamento. Ora si sta riprendendo e non è più in pericolo. Il sospetto è stato successivamente arrestato nelle vicinanze. Si è scoperto che proviene dalla Repubblica Ceca, mentre la vittima è di origine tedesca.

L'incidente a Duisburg è stato classificato come un crimine grave a causa del tentato omicidio. La custodia cautelare dell'imputato è un risultato delle accuse relative a questo crimine.

