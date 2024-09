- Un mandato di arresto per il marito dopo l'escavatura di un cadavere di una donna.

A seguito del ritrovamento del corpo senza vita di una donna ad Althornbach, nel Sud-Ovest del Palatinato, il tribunale distrettuale di Zweibrücken ha emesso un mandato di arresto per il marito. L'uomo di 57 anni è sospettato di aver commesso un omicidio colposo, come confermato dall'ufficio del procuratore della città del Palatinato. Non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito e si trova attualmente in cura in una struttura medica.

Il 27 agosto, il suo corpo ferito è stato trovato all'interno di un edificio residenziale, insieme al corpo senza vita della moglie di 51 anni. L'autopsia ha rivelato che la donna aveva subito diverse ferite da arma da taglio. Secondo le indagini, non ci sono indizi solidi sull'involvemento di terze parti. I dettagli dell'incidente erano inizialmente vaghi.

Althornbach si trova nella zona sud di Zweibrücken, vicino al confine francese. Appartiene alla Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land e ospita una popolazione di circa 700 persone.

Il luogo del primo inquietante ritrovamento era il paese del Sud-Ovest del Palatinato di Althornbach. Ulteriori indagini sull'incidente della coppia hanno rivelato che l'edificio residenziale in cui il marito è stato trovato ferito si trovava anch'esso ad Althornbach.

Leggi anche: