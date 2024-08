Un mandato di arresto per gli ucraini per l'esplosione del gasdotto Nord Stream

L'uomo che era l'ultimo residente in Polonia è apparentemente riuscito a fuggire in Ucraina prima del suo arresto, ha riferito l'ufficio del procuratore polacco all'agenzia di stampa AFP. Anche se le autorità tedesche avevano trasmesso un mandato di arresto europeo per il sospetto "Volodymyr Z." a giugno, non avevano inserito il sospetto nel registro dei ricercati, secondo la giustizia polacca.

"Le guardie di frontiera polacche non avevano conoscenza e nessun motivo per l'arresto di Volodymyr Z.", ha continuato la dichiarazione di Varsavia. Pertanto, l'uomo è potuto tornare in Ucraina senza ostacoli all'inizio di luglio.

Secondo i resoconti dei media, gli investigatori tedeschi credono che l'ucraino fosse uno dei sommozzatori che hanno piazzato gli esplosivi sui gasdotti Nord Stream. Sono anche indagati altri sospetti dall'Ucraina, che sono sommozzatori, ma contro di loro non è stato ancora emesso alcun mandato di arresto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento del suo paese.

Un portavoce dell'ufficio del procuratore federale ha rifiutato di confermare il mandato di arresto. "Chiedo comprensione per il fatto che non commentiamo la stampa e in linea di principio non facciamo dichiarazioni sui mandati di arresto", ha detto.

Nel settembre 2022 - in mezzo alle tensioni geopolitiche intorno all'invasione della Russia dell'Ucraina - sono state scoperte quattro grandi perdite di gas sui due gasdotti Nord Stream vicino all'isola danese di Bornholm e sulla costa svedese. Poco prima, gli istituti sismici avevano registrato due esplosioni sott'acqua.

I gasdotti erano stati costruiti per il trasporto del gas russo in Germania. Al momento delle esplosioni, non erano più in funzione, ma contenevano gas.

Il governo tedesco non vede i rapporti con l'Ucraina come compromessi dal mandato di arresto contro il sospetto ucraino. Il mandato di arresto dell'ufficio del procuratore federale "non ha nulla a che fare con i rapporti politici con l'Ucraina in primo luogo", ha detto il portavoce del governo Wolfgang Büchner.

"Si tratta del processo legale di un evento di rilevanza penale, per il quale l'ufficio del procuratore federale è responsabile", ha detto Büchner ulteriormente. "La procedura è completamente indipendente dal fatto che supporteremo l'Ucraina, come il cancelliere federale ha ripetutamente detto, nella sua lotta difensiva contro questa violazione del diritto internazionale per tutto il tempo necessario."

Il portavoce del governo non ha voluto commentare lo stato delle indagini con riferimento alla responsabilità della giustizia. In generale, Büchner ha detto: "Le indagini sono condotte secondo il diritto, indipendentemente dalla persona". Indipendentemente dai possibili risultati delle indagini, "nulla cambia nel fatto che la Russia sta conducendo una violazione del diritto internazionale contro l'Ucraina".

