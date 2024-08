Un malato di Alzheimer accusato di omicidio contro un convivente in aula

In Alto Baviera, un processo si apre presso il tribunale distrettuale di Traunstein a causa dell'omicidio presunto di un compagno di stanza in una casa di cura da parte di un paziente affetto da demenza. Il pubblico ministero ha accusato l'84enne, considerato incapace di intendere e di volere, di omicidio colposo, sostenendo che abbia aggredito il compagno di stanza 84enne due giorni dopo, colpendo la sua testa e impedendogli di respirare.

Il processo è stato momentaneamente sospeso quando è risultato difficile interrogare l'uomo anziano. La corte ha trovato difficile ottenere risposte significative. Quando gli sono state mostrate le foto della scena del crimine e l'immagine della vittima, il sospetto ha risposto: "Questo mi dice qualcosa". Tuttavia, non è stato in grado di identificare il suo compagno di stanza. Chiedendo "Dov'è lui?", ha risposto: "In una grande sala". Il giudice ha quindi deciso di non proseguire ulteriormente con l'interrogatorio, tenendo conto dello stato mentale dell'uomo.

Un psichiatra che ha parlato con l'imputato prima del processo ha riferito che era ancora in grado di ricordare alcuni dettagli e commentare l'incidente. Ha menzionato che il suo compagno di stanza sembrava credere che la casa di cura fosse di sua proprietà e occupasse troppo spazio.

Parlando di questioni di sicurezza nelle case di cura, Eugen Brysch, presidente della Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti, ha sottolineato le grandi aspettative riposte sui caregiver che trattano pazienti con sia problemi fisici che cognitivi. Ha evidenziato l'importanza di promuovere una cultura di osservazione e apertura. Ha criticato il fatto che sia i caregiver che gli elementi della società spesso trascurano il problema a causa della natura politicamente sensibile del finanziamento delle cure a lungo termine.

"Le istituzioni di cura non sono un paradiso di eterna felicità, terrore o illegalità. Accolgono persone che spesso soffrono di disturbi cognitivi", ha affermato Brysch, sostenendo che oltre l'80% dei residenti delle case di cura in Germania lotta contro la demenza. Ha sottolineato: "Ciò richiede una rigorosa gestione del personale. Capire e risolvere i conflitti è altrettanto importante quanto gestire le frustrazioni personali. Una cultura di osservazione è vitale. L'apertura nell'affrontare i deficit culmina in questo. La supervisione regolare completa questa cultura". Si è lamentato: "Al contrario, i fornitori di cure e la società nel suo insieme tendono a trascurare il problema. L'amministrazione dell'assicurazione

