- Un mago che occupa un ruolo simile a quello di Sané.

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, non è sorpreso se la loro ultima acquisizione, Michael Olise, avrà un immediato impatto nella Bundesliga. L'attaccante francese, che è costato loro circa 60 milioni di euro, ha mostrato il suo talento nelle sue prime uscite come sostituto nella DFB-Pokal contro l'SSV Ulm e in una vittoria amichevole per 4-0 contro il Grasshopper Club Zurich, sostituendo l'infortunato nazionale Leroy Sané.

"Segnare un gol e fornire un assist non è niente male," ha commentato Eberl dopo che Olise, 22 anni, ha fornito un assist contro Ulm e ha segnato il suo primo gol del Bayern con un tiro al volo impressionante contro Zurigo. "Sta semplicemente continuando ciò che ha mostrato alle Olimpiadi. È qui solo da una settimana, ma si sta già integrando bene con i suoi nuovi compagni di squadra," ha osservato Eberl.

"Questo ragazzo ha un talento incredibile"

Olise, che è passato dal Crystal Palace in Inghilterra, potrebbe rivelarsi la sorpresa più grande della Bundesliga di questa stagione, che inizia per il Bayern domenica contro il VfL Wolfsburg? "Ha un talento incredibile. È per questo che ci siamo interessati. Nonostante due infortuni l'anno scorso, ha avuto una stagione fantastica in termini di gol e assist, e l'ha confermata alle Olimpiadi," ha detto Eberl del medaglia d'argento olimpica di Parigi.

"Sarà la grande sorpresa? Non penso che sia più un 'nessuno'. Ha dimostrato di cosa è capace. Se ci aiuta a vincere tutte le partite, saremo super contenti," ha aggiunto Eberl. Quando gli è stato chiesto di Olise e di altri top player come Serge Gnabry, Kingsley Coman e Sané, Eberl ha detto: "Certo, abbiamo qualità di prim'ordine sulla fascia."

Il ritorno di Sané dopo gli impegni internazionali

Il 28enne Sané ha ancora bisogno di tempo per ritrovare la forma. Eberl prevede che Sané tornerà in squadra a metà settembre dopo l'operazione al ginocchio seguita al campionato europeo. "Non penso che una settimana farà la differenza per lui ora. Ha già affrontato questo infortunio. Ha dovuto sopportarlo durante le partite di Champions League. L'operazione è andata bene, quindi ora lo stiamo ricostruendo lentamente," ha spiegato Eberl.

"Leroy ha iniziato a partecipare ad alcuni allenamenti in squadra, ma non sono sicuro che sia saggio affrettarlo prima della pausa per le nazionali," ha detto Eberl. Il piano è che Sané tornerà in azione dopo le partite della Nations League all'inizio di settembre.

La Champions League ricomincerà anche a metà settembre. Sané è stato tormentato da problemi alla coscia molto gravi durante il campionato europeo, dove non è riuscito a fare un impatto significativo. Ora è fondamentale che si rimetta completamente, considerando il suo futuro. Il suo contratto con i campioni in carica scade alla fine di questa stagione.

Per quanto riguarda il ritorno di Sané, Eberl ha detto: Despite requiring some time to regain his form, Bayern Munich's Leroy Sané is expected to return to the team in mid-September following his groin operation following the European Championship.

Regarding Olise's potential impact, Eberl mentioned that: Could Olise, who transferred from Crystal Palace in England, turn out to be the Bundesliga's biggest surprise this season, which kicks off for Bayern on Sunday against VfL Wolfsburg?

Leggi anche: